Lideri politici la protestele de duminica din fata parlamentului

Este vorba despre liderul PPDA, Andrei Nastase, vicepresedintele PLDM, Alexandru Bujoreanu, si vicepresedintele partidului condus de Renato Usatii, Dumitru Ciubasenco. Un mesaj al presedintelui formatiunii “Casa Noastra Moldova”, Grigore Petrenco, a fost difuzat cu ajutorul boxelor instalate in fata parlamentului.

Toti au criticat ideea de schimbare a sistemului electoral. Prezenta la miting, liderul PAS, Maia Sandu, a preferat sa nu rosteasca discursuri. Tinand cont de anuntul lor initial, ca nu vor vorbi in fata multimii, PRO TV Chisinau a indicat, in mod eronat, in buletinul de stiri de duminica, ca niciun lider politic nu a tinut discursuri.