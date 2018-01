Liderul democratilor isi serbeaza astazi ziua de nastere. Vlad Plahotniuc a implinit 51 de ani. Localnicii din Zahoreni i-au pregatit un cadou deosebit - titlul de cetatean de onoare al satului - VIDEO

Nu am reusit sa aflam cum isi serbeaza ziua de nastere Vlad Plahotniuc. Astazi purtaotrul de cuvant al democratilor nu a raspuns la telefon. Unii oameni au avut tot felul de urari.

“Sanatate, ca la fiecare, necatand la pozitiile politice, pentru ca nu le impartasesc.”

“Da ce pot sa ii urez? Sa ii vina mintile la cap, ca cam aiureste.”

“Sa aiba grija de Moldova, macar sa nu o vanda pe toata.”

“Sa-si caute de treaba si sa scape de dusmani. “

“Eu cred ca ca daca vine dintr-o familie de invatatori, trebuie sa fie om cumsecade.”

Recent Vlad Plahotniuc a devenit cetatean de onoare a satului Zahoreni din raionul Orhei. Primarul ne-a spus ca i-a acordat acest titlu pentru ca ar fi bagat multi banii in localitatea lui.

Vasile COJOCARI, PRIMAR SATUL ZAHORENI, ORHEI: “Vlad Plahotniuc m-a ajutat cu gandirea lui lucida, cu specialistii in domeniul pe care ii are si cu sfaturile lui destepte. Astazi suma totala la acest sat de 1500 de locuitori este de aproape 8 milioane de lei.”

Barbatul, membru si el al PD, spune ca l-a cunoscut pe Vlad Plahotniuc acum 10 ani. Spune ca a discutat de cateva ori.

Vasile COJOCARI, PRIMAR SATUL ZAHORENI, ORHEI: “Luati camera intr-o zi si filmati cum ma duc eu la el. Eu am acces la el.”

Pentru ca nu a pasit nicioadata in acest sat, liderul democrat nu si-a luat diploma de onoare.

Vasile COJOCARI, PRIMAR SATUL ZAHORENI, ORHEI: “El imi acorda specialistii de la PD si castig proiecte finaintete de tarile europene.”

Satenii insa au pareri diferite.

“Meritele PD, asa merge vorba. Da cine a alocat banii, eu asta nu va pot spune.”

”Vrode da, drumul s-a facut, s-a spus ca cu ajutorul lui Plahotniuc.”

”Pentru mine el nu e nimeni . Ne-o ajutat dar asta e un fel de politica intraiurea. Cine da ajutor? Poate el o dat, dar de ce a dat pe de ascuns, dc nu a venit el in sat?”

Vlad Plahotniuc s-a nascut in 1966 in satul Pitusca, raionul Calarasi. El si-a facut aparitia in politica in 2010, cand a devenit vicepresedinte al PD. In decembrie 2016 el a fost ales presedintele Partidului Democrat. Plahotniuc este unul din cei mai bogati oameni de afaceri de la noi. Multi politicieni il acuza ca ar fi capturat institutiile statului si ca ar conduce tara din umbra.