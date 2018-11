Locuitorii blocurilor care nu sunt conectate la reteaua de gaz sa beneficieze de compensatii pentru curentul electric. Liberalii cred ca in felul acesta oamenii vor renunta la butelii de gaz - VIDEO

Liberalii propun o reducere de 25 la suta pentru facturile la lumina ale celor care locuiesc in blocurile care din cauza conditiilor tehnice, nu pot fi conectate la gaz. Consilierii PL cred ca astfel, oamenii vor renunta de buna voie la buteliile periculoase. Pana in 2008 au existat tarife mai mici pentru locuitorii acestor cladiri, dar intre timp s-a renuntat la aceasta practica.

Ion CEBANU, CONSILIER PL, PRIMARIA CHISINAU: “Reducerile respective erau inca din perioada sovietica, ele au inceput din anii 90 s-au pastrat. In anii 2000 au inceput sa fie reduse si, odata cu doamna Radu, eliminate in totalitate.”



5 milioane de lei pe an ar fi necesare pentru cele 100 de blocuri din capitala care folosesc plite electrice.



Ion CEBANU, CONSILIER PL, PRIMARIA CHISINAU: “Compensarea asta pentru oamenii respectivi ori din bugetul municipal, ori o adresare la ANRE sau Guvern ca sa reintroduca aceasta diferenta de pret, ca oamenii sa nu mai puna butelia de gaz. Pentru ca ei nu au pus-o de bunavoie, ca nu au ce face, au pus-o din saracie.”



In felul acesta, liberalii cred ca va fi mai simplu ca oamenii sa renunte la butelii. Propunerea lor vine ca sa reduca riscul unor explozii ca cea produsa acum o luna in blocul de pe bulevardul Moscovei in urma careia cinci oameni au murit si 7 au fost raniti.



Totusi, asta se intampla in conditiile unui buget si asa auster - in 2019, Chisinaul va avea pierderi de 235 de milioane de lei din cauza refomei fiscale intrata in vigoare la 1 octombrie si care prevede reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice.

Veronica HERTA, MEMBRA A PARTIDULUI LIBERAL: “Daca veniturile descresc cu 3 la suta, pe partea de cheltuieli se inregistreaza o crestere cu 11 la suta. Pornind de la aceste cifre, este clar faptul ca va creste deficitul./Peste 947 de milioane lei, ori aceasta inseamna aproape un miliard de lei.”



Liberalii cred ca atat legislativul, cat si Ministerul Finantelor ar trebui sa gaseasca bani ca sa suplineasca pierderile capitalei in urma reformei lansate de democrati. Serviciul de presa al Ministerului Finantelor nu a reactionat deocamdata la solicitarea noastra de a ne oferi un comentariu.