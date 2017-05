Lovitura de teatru in legislativ. Uninominalul democratilor si mixtul socialistilor au fost votate de Parlament. Proiectele de modificare a sistemului electoral au fost introduse subit pe ordinea de zi - VIDEO

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: ”Nu suntem la emisiunea surprize surprize.”

Dupa ce proiectul a fost totusi inclus pe agenda, liberalii au plecat in semn de protest.

Lilian CARP, DEPUTAT PL: ”Daca PSRM nu iese din sala, inseamna ca este o intelegere tacita.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: ”-Exista o intelegere intre pd si psrm? -nu este nicio intelegere nimic.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Noi si fara PL avem voturi, dar asta nu inseamna ca s-a destramat coalitia.”

Socialistii l-au chemat la sedinta fractiunii pe presedintele Parlamentului, care s-a intors de acolo cu propunerea de includere pe agenda a proiectului privind votul mixt, al socialistilor. Ambele proiecte au fost discutate. Sistemul uninominal s-a aprobat cu 52 de voturi, iar dupa o pauza, sistemul mixt a fost votat de 74 de deputati din PD, PSRM si grupul popularilor europeni.

Valeriu GHILETCHI, LIDER GPE: ”Prin votul de azi grupul ppem a decis sa ingroape definitv sistemul uninominal,am sacrificat o piesa ca sa dam mat regelului,eu m-am pronuntat ferm, cetatenii vor o schimabre, noi nu suntem de acord cu proiectul propus de PD, noi nu agream nici proiectul pd, nici PSRM.”

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Succesul enorm de astazi este ca am deturnat intentia democratilor de a introduce votul uninominal.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Noi am aratat ca suntem flexibili.”

In timp ce grupul condus de Ghiletchi se lauda ca a reusit in cateva minute ce n-au reusit altii in cateva luni...

Valeriu GHILETCHI, LIDER GPE:"Am incercat sa-i convingem sa renunte la sistemul uninominal pentru ca nu e potrivit pentru moldova, am ajuns la un compromis, sa fie comasat, ce este important e ca noi nu vom avea unionominal."

Democratii afirma ca s-au lasat convinsi de...

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: „Logica argumentelor.”

asta desi la amiaza spuneau ca...

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Noi nu vom vota.”

Socialistii si democratii au chemat si intariri pentru sedinta de astazi. De la PSRM a venit presedintele Igor Dodon, iar democratii au avut o sedinta de dimineata cu seful lor de partid, Vlad Plahotniuc.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”-Dansul a fost? - A fost la sedinta fractiunii.”

Votul uninominal a fost propus acum 2 luni de Vlad Plahotniuc si promovat de PD in cadrul unei largi campanii de informare care ar fi adunat 850 de mii de semnaturi in sustinere.

Acum 2 saptamani Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt. Democratii au spus ca nu vor vota nici intr-un caz. Ambele proiecte au fost trimise Comisiei de la Venetia spre expertizare, iar expertii comisiei ar urma sa vina la Chisinau saptamana viitoare.