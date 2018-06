Mai multi politicieni au comentat hotararea Curtii de Apel care a mentine decizia de invalidare a alegerilor. Ce spun Voronin, Ceban si Dodon - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Ei se lupta intre ei, ceea ce micsoreaza sansele crearii unei coalitii europene dupa parlamentare. Asta insamna ca dupa parlamentare sau va fi o majoritate socialista sau vor fi anticipate dupa care socialistii vor invinge.“

Seful statului vede in cursul evenimentelor un prilej pentru socialisti de a-si face capital politic inainte de parlamentare, mentionand ca saluta protestele pasnice. Tocmai pentru manifestanti a decis sa schimbe locul concertului preconizat pentru duminica, spectacol unde vor evolua artisti si trupe din Rusia, Romania sau Ucraina, precum Basta, Accent ori Monatic.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “De azi scena va fi demontata si concertul va avea loc la Rascani, la stadionul din fata Universitatii Tehnice, pt ca cei care vin din Rusia, vin duminica.- Schimbarea locatiei nu prezinta niste cheltuieli in plus? - Nu, o sa ne clarificam, dar cream conditii pentru protestatari.”

Ex-candidatul la locale, Ion Ceban se arata si el revolatat de faptul ca magistratii de la Apel au mentinut hotararea instantei din Centru.

Ion CEBAN, EX-CANDIDAT PSRM: “ Un live pe facebook este condamnabil? - Nu trebuie sa fie aceste discutii in formatul asta. Nu ar trebui in mod normal. Eu cred ca nu exista precedent in lume si asta ma deranjeaza cel mai mult. - Paradoxal, ca tocmai socialistii au depus aceste contestari. - Noi am depus pt agitatie si implicarea popliticienilor straini. Ceea ce a dat curtea sunt niste interpretari mai putin in formatul in care l-am cerut noi. Noi nu am cerut nevalidarea, ci constatarea acelor fapte.”

Ziarul de Garda a scris ca unul dintre magistratii completului de judecatori care a participat la incheierea pronuntata ieri de instanta de la Apel – a fost numit in funtie de Igor Dodon. Este vorba de Vladislav Clima.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Domnul Clima? O sa verific, daca sunt incalcari, o sa incepem procedura de retragere.”

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Aici poate sa fie si legatura directa, dar mai mult depinde de persoana, de demnitatea lui, de juramantul depus.”

Intrebat daca un live pe facebook ar fi putut schimba rezultatele finale ale alegerilor, Voronin a dat din umeri.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Dvs priviti live-uri pe facebook? - Nu. - Nu sunteti activ? - Nu, nu ma intereseaza.”