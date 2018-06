Sedinta de la Curtea de Apel la care magistratii au mentinut decizia de invalidare a alegerilor locale. Filmul evenimentelor - VIDEO

Aceasta a fost decizia luata de completul de judecata, in frunte cu magistratul Vladislav Clima pronunta dupa cinci ore de la inceperea sedintei. Andrei Nastase spune ca mentinerea hotararii primei instante nu este o surpriza pentru el si ca totul s-ar face la comanda PD-ului.

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: “Nimic nu indica la decizia de invalidare, dar prezenta masiva a politistilor care au impazit cu miile acest sediu. Aici nu s-a dat o lovitura platformei ci poporului.”



Avocatul lui Andrei Nastase spune ca nu au existat motive intemeiate pentru a fi luata o asemenea decizie si sustine ca va fi depusa o contestatie la Curtea Suprema de Justitie.

La sedinta de astazi a avut loc, de doua ori, recuzarea judecatorilor. Initial, Andrei Nastase a cerut recuzarea colegiului de judecatori in frunte cu magistratul, Vladislav Clima pentru ca acesta ar fi incalcat legea si a admis cereri de apel de la persoane fizice care nu au nicio legatura cu deciziile instantei.

Dupa aproximativ jumatate de ora a fost numit un nou colegiu de judecatori. Insa, Andrei Nastase a cerut din nou recuzarea acestora. In cele din urma Colegiul stabilit intial a si examinat cauza. In instanta s-a discutat in special despre live-urile facute de Andrei Nastase pe facebook in ziua alegerilor, aducandu-se argumente ca acestea nu puteau influenta rezultatul alegerilor.

In sedinta de judecata a participat si avocatul PSRM, care a cerut instantei sa examineze daca live-urile pe facebook au fost sau nu o incalcare. In timpul sedintei de judecata, in fata Curtii de Apel au protestat sustinatorii lui Andrei Nastase.

Luni, aproape de ora 22, Judecatoria Centru a declarat alegerile din 3 iune nule, motivand ca Andrei Nastase ar fi facut agitatie electorala pe facebook in ziua scrutinului.