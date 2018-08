Premierul n-are nevoie de vacanta de saptamana viitoare, pe care a organizat-o pentru toti bugetarii din tara. Filip spune ca si el, si colegii sai, vor merge la munca: "Avem mult de munca" - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: ”-Voi munci ca si alti colegi, pentru ca avem mult de munca. Chiar si unele institutii se vor afla la munca in aceasta perioada.”

Filip spune ca s-a conformat solicitarii sindicatelor. Desi decizia a fost intens criticata, el sustine ca astfel de solutii sunt aplicate si in alte state.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Nu este pentru prima data cand se practica acest lucru si nu doar in Republica Moldova. Am vazut chiar in Romania au fost declarate libere zilele de miercuri pana duminica.”

Filip sustine ca a mers in vacanta impreuna cu familia timp de cateva zile. Unde si cat l-a costat odihna, prim-ministrul nu a vrut sa ne spuna.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: ”-Cat ati scos din buzunar pentru vacanta? -Aceasta intrebare trebuie sa o adresati sotiei mele pentru ca ea are grija de vacante.”

Ieri Guvernul a decis ca bugetarii vor avea zile libere in perioada 25 august – 2 septembrie, urmand ca acestea sa fie recuperate pe 8-29 septembrie si 20 octombrie.