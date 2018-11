Moldova ramane ancorata in coruptie si venituri mici, iar angajatii institutiilor de stat primesc cel mai usor mita. 70 la suta din respondenti spun ca tara merge intr-o directie gresita. Sondaj - VIDEO

Care sunt principalele probleme cu care se confrunta Moldova?

Salarii/Pensii – 38%

Coruptie – 29%

Somaj – 27%

Emigrare – 21%

Preturi ridicate/Inflatie – 11%

Saracie – 10%

Drumuri – 10%

Guvernare proasta – 9%

Criza Economica – 9%

Alte probleme – 41%

38 la suta din cei 1500 de respondenti indica salariile si pensiile mici drept principala grija a oamenilor. O problema forte ramane coruptia, urmata de somaj si fenomenul emigrarii. Pentru o zecime din moldoveni, preturile ridicate sunt o bataie de cap, unde mai pui ca si saracia, drumurile proaste sau guvernarea ineficienta pun la indoiala situatia din tara.

Care sunt principalele probleme cu care se confrunta localitatea ta?

Drumuri – 41%

Somaj – 22%

Murdarie – 10%

Emigrare – 9%

Lipsa canalizarii – 9%

Pensii – 9%

Intrebati strict despre problemele localitatii in care locuiesc, persoanele chestionate indica infrastructura rutiera, mai cu seama. Somajul este preocuparea a mai bine de o cincime din oameni, iar cate o zecime indica dezordinea, emigrarea, lipsa canalizarii si pensia mizera drept chestiuni ce trebuie rezolvate urgent.

Crezi ca tara este guvernata de interesele unei majoritati sau ale unor grupuri de persoane?

De o majoritate – 10%

Grupuri de persoane – 86%Nu stiu – 4%

Intorcandu-ne la atmosfera din tara, 86 la suta din moldoveni considera ca Moldova este condusa de un grup restrans de oameni si doar 10 la suta spun ca statul este guvernat de o majoritate.

Daca e sa comparam cu cifrele de acum doi ani, astazi respondentii tind sa creada ca lucrurile s-au imbunatatit usor. Chiar si in aceste conditii, raportul e covarsitor, in defavoarea democratiei.

Unde coruptia este cea mai infloritoare?

Parlament – 29%

Servicii publice – 20%

Cabinetul executivului – 16%

Sistemul judiciar – 8%

Coruptia este femonenul cheie. Aproape o treime din cei chestionati spun ca in parlament ia amploare acest aspect. Pe locul doi se afla alte institutii de stat precum medicina, politia sau invatamantul. Mita ar inflori si in executiv sau in sistemul judecatoresc.

Unde ai dat mita in schimbul unui serviciu?

Sistemul medical – 60%

Politie – 29%

Invatamant – 16%

Gradinita – 3%

Respondentii recunosc ca au dat cadouri si alte plati pentru a obtine mai usor un serviciu. Cei mai multi au facut asta in raport cu medicii, apoi cu politia sau invatatorii si educatorii.

Sondajul a fost realizat in perioada 11 septembrie – 16 octombrie, pe un esantion de 1503 de persoane, marja de eroare fiind de 2,5%. Datele au fost colectate de Magenta Consulting la initiativa Institutului Republican International. Studiul a fost platit de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala.