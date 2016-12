Moldova si Bulgaria si-au ales presedinti pro-Kremlin, care se alatura liderilor din Ungaria, Serbia, Cehia si Slovacia - Hotnews.ro

Lasand deoparte situatia exceptionala a Ucrainei, acum Moldova, Bulgaria, Serbia si Ungaria au la conducere oameni favorabili, daca nu de-a dreptul supusi Kremlinului. Lideri pro-rusi au si Cehia si Slovacia.

Potrivit Hotnews, Dodon a sustinut permanent ca Moldovei i-ar fi mai bine daca ar renunta la tentantivele de apropiere de Romania si Uniunea Europeana (chiar daca, in ultimele zile, a spus ca doreste relatii bune cu UE si cu "prietenii din Romania") si daca ar adera la Uniunea Vamala Rusia-Belarus-Kazahstan. Si-a exprimat repetat admiratia fata de Putin si a spus ca si-ar dori sa fie un Putin al Moldovei. In ultima parte a campaniei electorale, a starnit noi controverse prin propunerea de a inlocui in scoli Istoria Romanilor cu Istoria Republicii Moldova.

Victoria generalului Rumen Radev, fost sef al Fortelor Aeriene, in alegerile prezidentiale din Bulgaria intareste influenta si asa puternica a Moscovei asupra tarii vecine. Spre deosebire de contracandidata sa pro-europeana, Tsetska Tsacheva, reprezentanta partidului de centru-dreapta GERB, aflat la putere, Rumen Radev spune ca vrea intarirea relatiilor atat in interiorul UE, cat mai ales cu Rusia.





Influenta Rusiei in Bulgaria - tara dependenta energetic de Moscova - se face simtita de multa vreme in politica de la Sofia si a iesit in evidenta prin incidente precum cel din vara, prin disputele referitoare la propunerile Romaniei privind o forta regionala NATO la Marea Neagra. Atunci, premierul Boiko Borisov si presedintele Rosen Plevneliev au avut, de la o zi la alta, pozitii contrare fata de propunerea Romaniei, in conditiile in care ambii reprezentau GERB.





In alegerile de duminica, ce au vizat inlocuirea lui Plevneliev cu un nou sef al statului, candidata pro-europeana a GERB, Tsacheva, s-a pozitionat clar pro-occidental. Castigatorul Radev, desi declarativ e favorabil unui echilibru in relatiile Rusia-Bulgaria-UE, este explicit favorabil unor relatii mai stranse cu Rusia. El afirma ca intarirea acestor relatii nu reprezinta un pas inapoi in raport cu valorile euroatlantice si chiar pledeaza pentru ridicarea sanctiunilor impuse de UE Rusiei, sanctiuni ce se resimt, de altfel, in economia Bulgariei.





Presedintele Bulgariei este o functie mai degraba simbolica. Dar premierul Borisov a declarat ca si-ar da demisia si ar cere alegeri generale anticipate in cazul in care candidata partidului sau pierde alegerile prezidentiale, lucru ce ar complica si mai mult situatia politica de la sud de Dunare.

Citeste mai departe pe: Hotnews.ro