Moldova si Ucraina, amici de suferinta: Retorica butucanoasa a pro-rusului Dodon la Bruxelles i-a determinat pe vecini sa-l tina la distanta - Report.md

Se pare ca retorica butucanoasa a pro-rusului Dodon la Bruxelles i-a determinat pe vecini sa-l tina la distanta. Autoritatile de la Kiev au preferat sa se intalneasca luni, 13 februarie, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, exponentul gruparii oligarhice care controleaza momentan puterea si care, declarativ, pledeaza pentru continuarea parcursului european al Moldovei. Asta dupa ce, in campania electorala, Igor Dodon a declarat ca peninsula Crimeea este „teritoriu al Federatiei Ruse”, motiv pentru care Ucraina a fost la un pas sa-l declare persona non-grata.

Desi, Igor Dodon nu a fost niciodata agreat la Bucuresti, din cauza viziunilor sale geopolitice contrare interesului national al Republicii Moldova, in cadrul vizitei efectuate recent la Moscova, presedintele moldovean a irosit inclusiv posibilitatea mentinerii unei relatii formale cu Romania vecina. in capitala rusa, acesta a formulat pretentii teritoriale fata de Romania. El a spus ca „jumatate din teritoriul actual al Romaniei este moldovenesc” si si-a exprimat regretul ca, in 1812, Imperiul Rus nu a anexat intreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. ”Daca Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldova intregita”, a spus el.





