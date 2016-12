Moldovenii din strainatate care locuiesc in preajma sectiilor de votare ofera cazare si transport celor care vin la vot din orase indepartate. Grupul "Adopta un vot" a adunat peste 20 de mii de membri - VIDEO

"Daca avem nevoie de cazare sa scriem corent numele orasului in care vrem cazare, daca avem nevoie de transport: ambele localitati din care in care vrem sa mergem ca oamenii sa poata gasi mai usor."

Pe grupul "Adopta un Vot" creat acum doua zile de Anastasia Condruc, o moldoveanca stabilita in Spania, s-au adunat deja mai bine de 20 de mii de membri. Moldovenii din strainatate care locuiesc in preajma sectiilor de votare ofera locuri de cazare celor aflati la distanta, iar persoanele care se pornesc la drum lung pentru a-si exercita votul, accepta in automobilul propriu alti conationali care nu-si permit un taxi sau alte mijloace de transport.

Anastasia CONDRUC, CREATOAREA GRUPULUI "ADOPTA UN VOT" "Ideea a venit cand foarte multi prieteni peste hotare mi-au spus eu nu pot sa votez ca cea mai apropiata sectie de votare e la 500-1200 km de departare si este foarte greu sa ajunga acolo."

Anastasia se afla de doi ani la Barcelona, dar si-ar dori sa se intoarca acasa.

Anastasia CONDRUC, CREATOAREA GRUPULUI "ADOPTA UN VOT" "Sa votam, sa votam asa cum trebuie."

Si Constantin Culai, stabilit de 4 ani in Dubai, promite sa ajunga neaparat la urne in turul doi. Isi va lua prietenii si va pleca in Qatar, acolo fiind cea mai apropiata sectie de votare.





Constantin CULAI, MOLDOVEAN STABILIT ÎN DUBAI "Zborul aproximativ 220 de auro, visa, pt ca trebuie viza pt Qatar – 1oo de euro. - Merita un vot atatea bani? - Pentru 4 ani asta e putin, la cati bani se fura din buzunarele noatre cred ca e foarte putin.”

Pe 30 octombrie, peste hotare au fost amenajate 100 de sectii de votare, unde 300 de mii de cetateni ar fi putut sa-si exercite dreptul la vot. Insa mai putin de o patrime dintre ei au si facut-o, iar unul dintre motive este distanta mare pe care trebuie sa o parcurga. Astfel acum, diaspora colecteaza semnaturi, pentru a cere Comisiei Electorale sa deschida noi sectii de votare si sa accepte votul in strainante cu buletinulde identitate.

Alina RUSSU, PREŞEDINTE COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ „De ce u se pot deschide alte sectii de votare si daca accepta treaba cu buletinul.”

Potrivit Comisiei Electorale, 76 la suta dintre moldovenii de peste hotare au votat-o pe Maia Sandu pe 30 octombrie, iar 11 procente l-au preferat pe Igor Dodon.

VOTUL DIASPOREI

Maia SANDU - 76,3 %

Igor DODON - 11,01 %