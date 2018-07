Momentul in care Vladimir Voronin iese din Parlament si este huiduit de catre protestatari: "O sa arzi in iad. Pe cine ai crescut Voronin? Pe un dusman al poporului, pe Plahotniuc. Ati furat poporul!", Voronin: "Nu eu!"- VIDEO

Din imagini se vede cum liderul comunistilor, Vladimir Voronin, se apropie de multime si este huiduit. Manifestantii au strigat: "Ati furat poporul. Voronin la puscarie. Tata mafiei".

"L-ati nascut pe Plahotniuc. Din cauza ta noi acum ne chinuit cu acest regim. I-ati facut pe Plahotniuc, pe Dodon, pe toti banditii. Ne-ati furat votul. Sunteti niste banditi. O sa arzi in iad. Pe cine ai crescut Voronin? Pe un dusman al poporului, pe Plahotniuc. Tu i-ai dat voie sa creasca si sa-si puna capcane in toata tara", asta i-a spus un protestatar liderului comunistilor. In replica Vladimir Voronin i-a spus ca el nu-i sustine pe cei care sunt la putere si ca oamenii care scandeaza nu au dreptate.

"Noi nu-i sustinem pe cei care sunt la putere. Cine a votat democratii? Eu i-am votat?", a spus liderul PCRM.





Dupa ce a vorbit cu protestatarii, Vladimir Voronin a urcat in masina si a plecat.