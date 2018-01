Motivul pentru care a fost creata functia separata de viceprim-ministru pentru integrarea europeana. Care este explicatia lui Iurie Leanca

Iurie LEANCA, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU INTEGRARE EUROPEANA: "Motivul pentru care s-a separat aceasta functie este pentru a crea o platforma in mod special a tot ce inseamna agenda europeana si pe de alta parte impulsionarea dialogului cu UE.

Avem la dispozitie 7-8 luni si in aceasta perioada trebuie sa demonstram performanta si sa consolidam tot ceea ce a fost facut pana acum. Imi propun sa realizez o comunicare mult mai buna cu UE, precum si analiza functionala si institutionala a mecanismului de implementare a acordului de Asociere."

Iurie Leanca a fost la carma Guvernului in 2013, dupa ce a fost demis Cabinetul Filat. Leanca a semnat garantarea imprumuturilor de urgenta, acordate de Banca Nationala celor 3 banci falimentare din care s-a furat miliardul. In perioada respectiva, Iurie Leanca era seful lui Pavel Filip, pe atunci ministru al tehnologiei informatiei, acum insa rolurile se vor schimba. Leanca se va subordona lui Filip.

Iurie Leanca a devenit membru PLDM in 2009, iar in 2011, dupa plecarea lui Tanase din PLDM, Iurie Leanca vine in locul sau. Din 2009 pana in 2013 a fost prim-viceprim-ministru si ministru al afacerilor externe si integrarii europene al Republicii Moldova in Guvernul Filat.





Dupa demisia Guvernului Filat, la 23 aprilie 2013 a fost numit prim-ministru interimar al Republicii Moldova prin decretul presedintelui Nicolae Timofti. Ulterior, a fost propus de PLDM pentru un mandat intreg de sef al executivului, iar la 15 mai 2013 a fost desemnat prim-ministru.

Pe 10 decembrie 2014 Guvernul Leancă si-a dat demisia odata cu validarea alegerilor noului parlament. Cabinetul Leanca a fost in exercitiu pana in februarie 2015.

Pe 28 ianuarie 2015, Iurie Leancă a fost desemnat de Nicolae Timofti prim-ministru. La 12 februarie 2015, guvernul premierului desemnat Iurie Leancă nu a primit votul de încredere al parlamentului Republicii Moldova, pentru învestirea executivului votand doar 42 de deputati.

Pe 26 februarie 2015, Iurie Leancă a anunţat că se retrage din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Acesta si-a creat propriul partid, PPEM, iar grupul lui parlamentar face alianta de guvernare cu PD.