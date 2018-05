Munteanu spune ca a trimis o scrisoare lui Filip si Plahotniuc. Liberalul cere ca interpretul rus Iosif Kobzon sa fie declarat persona non-grata in Moldova. Replica partidului SOR - VIDEO

Liberalul Valeriu Munteanu cere ca interpretul rus Iosif Kobzon sa fie declarat persona non-grata in Moldova. Totodata el solicita excluderea candidatului partidului Sor din cursa pentru primaria capitalei pe motiv ca l-ar aduce pe 12 mai pe Kobzon la Chisinau cu banii furati din cele trei banci. In replica cei de la Partidul Sor declara ca Munteanu se teme ca va pierde in fata candidatului lor Reghina Apostolova si vine cu astfel de acuzatii precizand, ca acest concert nu este un eveniment electoral, si unul cultural.