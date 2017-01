Nicolae Chirtoaca, despre vizita lui Igor Dodon la Moscova: "Federatia Rusa este mai mult decat satisfacuta de rezultatele scrutinului prezidential. Ne asteaptam la anumite actiuni din partea Moscovei" - VIDEO

Nicolae CHIRTOACA, ANALIST POLITIC: "Nu este o vizita surpriza, Igor Dodon imediat dupa ce a fost ales in aceata functie a declarat ca prima capitala pe care o va vizita si prima intrevedere va fi cu Vladimir Putin, adica va pleca la Moscova. In acest sens a aparut un fel de ritual in RM. Sunt politicieni care pleaca cu pocloane, unii in est, altii in vest.

Cred ca Federatia Rusa, care a promovat o politica foarte activa in RM si a sprijinit in primul rand Partidul Socialistilor este mai mult decat satisfacuta de rezultatele scrutinului prezidential, iar noi urmam sa ne asteptam la anumite actiuni din partea Moscovei, pentru a incuraja tendinta aceasta care se profilase destul de clar.

De exemplu este o alta declaratie a presedintelui Dodon ca normalizarea relatiilor cu Rusia este o prioritate incontestabila a politicii externe a politicii RM si el conlucreaza foarte clar, deci, in domeniul economic, eschiderea pietilor care au fost inchise in urma embargoului Rusiei in 2006, problema migrantilor, statutul migrantilor, problema transnistreana, in care presedintele deja evita notiunea de federalizare, dar este clar ca vede Rusia ca principal jucator si principal mediator.

Pe de alta parte, este un prilej pentru conducerea de varf a Federatiei Ruse sa dea semnale foarte clare in ceea ce priveste anume pe aceste 3 dimensiuni, mai curand in domeniul economic , comercial, statutul, aflarea cetatenilor nostri in Rusia si o problema cu mult mai complicata, care este reglementarea situatiei din estul RM

Deja se zvoneste ca piata Rusiei va fi deschisa pentru vinurile moldovenesti, anumite produse traditionale. Problema cu migrantii cred ca se rezolva deasemenea. Cu reglamentarea transnistreana, tinand cont de formatul multilateral, dar si actualei majoritati guvernante, care intelege foarte bine ca statutul de neutralitate insemna concomitent neadmiterea stationarii pe teritoriul nostru a trupelor Federatiei Ruse. "