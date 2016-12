Nicolae Timofti, discurs emotionant despre mandatul sau: "Unii considera ca am fost "scump la vorba". Argumentul meu este simplu: nu accept vorbe goale"

Nicolae TIMOFTI: "Am vorbit azi in fata sefilor misiunilor diplomatice, cu Resedinta la Chisinau, despre mandatul meu, cu bune si cu rele, cu reusite si esecuri. Am facut un bilant pentru cetateni, dar si pentru mine."

"Trebuie sa recunosc ca, dupa 35 de ani de activitate in domeniul justitiei, m-am convins de faptul ca exista un domeniu la fel de complex, iar uneori si mai complex – politica. Nu m-am gandit niciodata ca imi voi finaliza cariera nu pronuntand sentinte, dar promulgand legi si desemnand Prim-ministri."

"Am devenit astfel primul Presedinte fara de partid si fara doctrina politica. Dar am avut un atu mai puternic – am facut din Constitutie doctrina politica."

"Probabil, nu am fost cel mai popular Presedinte pentru presa nationala. Unii considera ca am fost „scump la vorba”. Argumentul meu este simplu: nu accept vorbe goale lipsite de substanta. si acesta nu a fost un cusur, ci un principiu pe care mi l-am asumat venind in aceasta functie. "

"In decurs de patru ani, am desemnat opt Prim-ministri. Ceea ce inseamna ca, in Resedinta de pe strada Nicolae Iorga, s-a discutat fierbinte, cu emotivitate, si nu intotdeauna finalitatea a fost cea dorita. Ba mai mult, au fost momente cand pierdeam orice speranta, ca in ultima instanta, sa gasim o formula de compromis. Era un exercitiu firesc pentru politicieni, dar obositor pentru cetatenii care n-au impartasit intotdeauna deciziile luate la varf. Astazi, sunt mandru de faptul ca mandatul meu a fost marcat de cea mai eficienta, cea mai oportuna si corecta decizie politica – semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana si Liberalizarea regimului de vize pentru cetatenii moldoveni. Acest lucru a fost un succes!"

Seful statul a vorbit si despre furtul miliardului. Nicolae Timfoti spune ca desi este o pagina rusinoasa nu poate sa o omita.

"Doamnelor si domnilor, permiteti-mi sa recunosc si un adevar dificil.Securitatea statului, deopotriva cu credibilitatea in institutiile de drept, a fost afectata dramatic de mega frauda din sistemul bancar. Aceasta pagina rusinoasa nu pot s-o omit, oricat de jenant nu ar fi pentru un Presedinte. S-a produs sub mandatul meu, chiar daca Consiliul Suprem de Securitate, sub egida sefului statului, inca in vara lui 2012, si ulterior, avertiza conducerea Bancii Nationale, Guvernul, Procuratura, dar si in particular, despre adevarata stare de lucruri din sistemul bancar si recomanda organizarea unui audit extern. Hotararile Consiliului Suprem de Securitate nu au insa caracter de obligativitate. Astfel, institutiile de resort au ramas inerte la recomandarile noastre, iar criza s-a aprofundat."

In discurs, Nicolae Timofti a vorbit si despre viitorul presedinte al tarii.

"Sper că succesorul meu va asigura prosperitatea ţării şi a cetăţenilor, o democraţie autentică, evoluţie, nu involuţie."

Nicolae Timofti si-a incheiat discursul spunand ca va ramane un cetatean pro-european, increzut.