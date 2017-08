Nu s-au putut intalni la Tighina si au facut-o la Teheran. Igor Dodon a stat de vorba astazi cu vicepremierul rus, Dmitri Rogozin - VIDEO

Igor Dodon si Dmitri Rogozin si-au strans astazi mainile la Teheran, unde au participat la ceremonia de inaugurare a presedintelui reales al Iranului. Cei doi au avut o discutie intre patru ochi la Ambasada Rusiei de la Teheran.

Dupa intrevedere, presedintele a postat pe Facebook un mesaj lung, scris in limba rusa in care mentioneaza ca a rugat partenerii rusi sa dea dovada de intelepciune si nu impuna sanctiuni care ar putea afecta interesele cetatenilor, dupa ce pe 3 august Dimitri Rogozin a fost declarat persona non grata.

Dodon a mai scris ca vrea sa continue dialogul cu Rogozin, care are interdictie sa intre in Moldova si sa o tranziteze pe o perioada nedeterminata. Si Dmitri Rogozin a publicat pe contul sau de pe twitter cateva poze de la intalnire, fiind insotite de un mesaj foarte scurt. Inca de ieri, Igor Dodon a anuntat pe Facebook ca urmeaza sa se vada cu vicepremierul rus.

In mesaj, pesedintele a facut o greseala, scriind capitala Iranului Tegheran, ulterior insa si-a corectat gafa si a scris Teheran. Anterior Dodon a numit Instanbulul, capitala Turciei. Si atunci mesajul de pe facebook a fost editat. Astazi, la Teheran, presedintele a fost prezent la ceremonia de inaugurare a presedintelui Iranului, la care au participat peste 100 de oficiali straini.

Ultima data, Igor Dodon a fost in capitala Iranului in luna februarie, cu prilejul deschiderii Campionatului mondial de sah feminin. Vizita lui a fost marcata de un incident. In una din fotografiile postate de presedinte se vede ca de pe drapelul tarii noastre lipsesc crucea si sceptrul. Dodon a spus atunci ca responsabila de drapel in timpul vizitei este tara gazda.