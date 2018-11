Octavian Armasu a fost prezentat colectivului si a dat mana cu noii sai subalterni de la BNM - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Eu am vazut-o cu ochii mei cum lucreaza in tandem, mai ales cand eram in discutii cu FMI si se completau, chiar exista o anumita chimie.”

Presedintele Parlamentului spune ca s-a consultat cu Sergiu Cioclea inainte de a-l nominaliza pe Armasu. Cei doi s-au laudat unul pe altul.

Octavian ARMASU, GUVERNATOR BNM: “Sunt impresionat de lucrurile pe care le-a facut BNM pe parcursul acestor ani. Oamenii lucrau si noaptea, evident erau crize, sper sa nu mai avem asa criza, dar daca vom avea, ne vom sufleca mainile.”

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR DEMISIONAR: “Sunt incurajat ca aceasta decizie nu a fost o irosire, ca o persoana in care am toata increderea, domnul Armasu va veni sa lucreze in continuare.”

Octavian Armasu a fost numit ieri in functia de guvernator al BNM, cu votul a 54 de deputati. El urmeaza sa conduca banca centrala in urmatorii 7 ani. Acesta a devenit ministru al finantelor in ianuarie 2016, aceasta fiind prima functie publica din cariera sa.

De atunci, cabinetul Filip a suferit mai multe remanieri, seful de la finante insa a ramas pe loc. Pana la inceputul anului 2016, Armasu a activat in mediul privat. Sergiu Cioclea a plecat din functia de guvernator la nici jumatate de mandat, invocand motive personale.