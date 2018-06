Opozitia de dreapta vrea ca parlamentarele, care vor fi organizate dupa sistemului mixt de vot, sa aiba loc in doua tururi. Liberal-democratii au inregistrat un proiect in acest sens - VIDEO

Opozitia de dreapta vrea ca parlamentarele, care vor fi organizate dupa sistemului mixt de vot, sa aiba loc in doua tururi. Liberal-democratii au inregistrat astazi un proiect in acest sens, motivand ca scrutinul in circumscriptii uninominale, va favoriza anumiti candidati, asa ca cer amendamente. Socialistii ii acuza pe adversari ca prin aceasta miscare admit de fapt modificarile la sistemul electoral, adoptate in vara lui 2017.