Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvernul roman privind modificarea Codurilor Penale a fost publicata in Monitorul Oficial si intra in vigoare in 10 zile

Articolul 297 din Codul penal care defineste abuzul in serviciu va avea urmatorul cuprins: "1 - fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiinta, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii expres dintr-o lege, ordonanta sau o Odonanta de Urgenta a Guvernului sau nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o Ordonanta de Urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 de lei ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda".

Acelasi articol modificat din Codul penal prevede ca aceste dispozitii "nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative".

De asemenea, in Ordonanta de Urgenta este prevazuta introducerea unui nou alineat la articolul 290 conform caruia "denuntul se depune la organul de urmarire penala competent in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei prevazute de legea penala". Marti noapte, peste 15.000 de persoane protesteaza in Piata Victoriei fata de cele doua acte normative adoptate de Guvern marti seara - OUG privind modificarea codurilor penale si proiectul de lege privind gratierea unor fapte.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a afirmat ca ordonanta de urgenta prin care sunt modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala sunt ofensatoare pentru autoritatea judecatoreasca si ca este nevoie ca ordonanta sa fie atacata la Curtea Constitutionala. ”Ca membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, va pot spune ca ordonanta de urgenta este o ofensa adusa autoritatii judecatoresti, fiind discretionara, vadit neconstitutionala si trebuie atacata urgent la Curtea Constitutionala. Despre consecintele ei grave am avertizat in comunicatul de ieri al Ministerului Public”, a declarat Augustin Lazar intr-un punct de vedere remis News.ro.

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, pentru News.ro, ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea codurilor penale adoptat de Guvernul Grindeanu va afecta grav lupta anticoruptie, urmarindu-se ca toti functionarii publici de rang inalt sa fie scapati de raspundere penala pentru abuz in serviciu.

"Prin acest proiect se urmareste ca toti functionarii publici de rang inalt sa fie scapati de raspundere penala pentru abuz in serviciu si favorizarea infractorului. Acest proiect va afecta grav lupta anticoruptie. Sa vedem ce au adoptat. Noua ne-au trimis un proiect si acum scriam un punct de vedere pentru ca aveam termen pana maine (miercuri-n.r.) la ora 9.00. Asteptam sa vedem forma adoptata azi", a declarat, marti seara, pentru News.ro, procurorul sef al DNA.