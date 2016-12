Pana si cainii fara stapan au noroc de campania electorala. La Orhei a fost inaugurat un centru de plasament pentru animalele fara stapan: La eveniment a fost prezenta si Ina Popenco - VIDEO

De ani de zile la Chisinau se vorbeste despre unui azil pentru caini vagabonzi, s-au schitat si proiecte, insa centrul nu a mai aparut. In schimb, la Orhei, in plina perioada electorala, s-a inaugurat astazi un astfel adapost. Centrul modern va lucra non stop si poate gazdui aproximativ 100 de animale.

Mihail ALIMOV, VETERINAR ”Câini mari separat cei mici separat, apoi facem consultatie, cei sănătoşi rămân, cei bolnavi vor fi trataţi”.

Cei de la primaria Orhei sustin ca banii pentru acest azil au venit tot de la asociatia lui Ilan Sor, Pentru Orhei, la fel ca majoritatea proiectelor din oras. Primarul de Orhei nu a venit, fireste, fiind in arest la domiciliu, in schimb candidatul desemnat de partidul lui la prezidentiale a fost prezent.

Oamenii sunt multumiti ca patrupezii care colinda strazile din Orhei vor avea un adapost.

”Ciinile nu trebuie sa umble pe strazi. Este binevenit”.

Iar sirul inaugurarilor nu se opreste aici. Dupa ce doua stazi au fost reconstruite, viceprimarul de Orhei spune ca saptamana viitoare se va taia panglica la alte doua strazi reparate. Autoritatile nu ne-au putut spune cat au costat lucrarile si nici de unde au luat bani. Sursa finantarii nu ii intereseaza pe localnicii din Orhei.

”Era numai bort,merg ma uit acum e ca in Paris”.”Era dezatruos acum este foarte frumos, lucrarile au fost facute repede”.”Aici drumul ducea la spital si era groapa in groapa”.



De anul trecut, de cand este primar Ilan Sor, la Orhei s-au realizat mai multe proiecte. Si totusi edilul sta in arest la domiciliu, fiind cercetat pentru escrocherii si spalare de bani in proportii deosebit de mari. Seful CNA a declarat anterior ca daca se va demonstra ca toate investitiile facute la Orhei sunt din bani furati de la cele trei banci, oamenii vor trebui sa-i restituie.