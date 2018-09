Pavel Filip a cerut Federatiei Ruse sa retraga trupele militare din Moldova

Prim-ministrul Pavel Filip a cerut joi, 28 septembrie, de la tribuna ONU, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. In discursul sau, rostit in cadrul dezbaterilor generale ale sesiunii a 73-a a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, premierul s-a referit si la exercitiile militare efectuate de trupele Grupului Operational de Forte Ruse, care stationeaza ilegal in Moldova, impreuna cu stucturile paramilitare neconstitutionale, transmite IPN.