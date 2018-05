La raport in fata deputatilor. Pavel Filip a prezentat un tablou plin de succes si de realizari ale executivului pentru anul trecut. Avantul i-a fost taiat de opozitie: "Guvernul nu-si poate asigura proprii bani" - VIDEO

Pavel Filip si-a inceput discursul spunand ca nu va folosi termeni triumfalisti. Si imediat s-a pornit sa enumere reformele implementate de Guvern – cea a administratiei centrale, comasarea instututiilor de stat, reorganizarea serviciului vamal si a celui fiscal. A amintit si despre proiectul ”Prima Casa”, serviciul 112 sau ideea reabilitarii a 1200 de km de drumuri din tara.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Stim ca calitatea vietii nu e asa cum vrem sa fie, dar suntem determinati sa aducem schimbari.“

Chiar daca la sfarsit de an vor avea loc alegeri parlamentare, iar odata cu asta, automat se va schimba cabinetul de ministri, premierul sustine ca executivul si-a trasat trei obiective noi pentru urmatorii ani – educatia, justitia si infrastructura. De parca ar fi simtit ca urmeaza sa fie bombardat cu replicit taioase, inainte de sesiunea de intrebari, Filip a rugat opozitia sa critice… constructiv.

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “Ce ati face dvs fara finatarea externa. Guvernul nu isi poate asigura proprii bani, pentru proriile proiexcte.“

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Trebuie sa ne imprumutam ca sa ne revigoram economia, alte solutii magice poate cunoasteti dvs.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Cum se face ca in fiecare marti iese coordonatorul si decide asupra chestiunilor de stat, fara sa aiba vreo norma de stat. Cine e mabsador, ce sa faca organele de politie? Nu va para domnjule prim-ministru ca dvs sunteti de prisos?”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Guvernul nu este altceva decat o expresie a acestei formatiuni politice. Sunt oameni care trebuie sa duca la capat promisiunile facute de o formatiune intro campoanie electorala.“

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Sa mutam sediul pe strada bulgara si sa organizam confcerte In numele Europei.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Astazi vedem ca cei cei fau furat miliardul apar pe panouri cu v-am demonstrat ca se poate. De ce vrem sute de milioane de la Comisia Europeana, dar nu vrem sa luam banii nostri, furati de banditi?”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Cred ca s-au ridicat prea tare asteptarile. Doi ani de investigatie ne-a demonstrat ca nu e suficiemt. In Romania a durat 8 ani ca sa fie trasi la raspundere.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Astea sunt povesti. Acei care au luat credite ei nu sunt vinovati si nu se tem de nimic. Sor e viu, de ce cautam banii in Europaa. Daca erati de la liberali erati un premier bun, da daca sunteti de la PD – sorry.”

Potrivit legii, executivul raporteaza in fata legislativului despre activitatea sa cel putin o data pe an.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Stiu ca o dadaca nu poater trai cu 58 de euro pe luna, un copil nu manca cu un 1 euro pe zi. Stiu mai multe, dar trebuie sa avem bani in stat .”

Executivul condus de Pavel Filip a fost investit pe 20 ianuarie 2016, in mare taina, aproape de miezul noptii. Ministrii au depus juramantul la Resedinta de Stat in timp ce in fata Parlamenttului aveau loc proteste.