Pe langa salariul de deputat, multi dintre alesii poporului, mai primesc si pensii destul de maricele. In capul listei este Vladimir Voronin - VIDEO

Deputatul cu cea mai mare pensie este Vladimir Voronin. Liderul PCRM primeste lunar o pensie de presedinte de peste 11 mii de lei. La aceasta se adauga si o suma de aproape 1300 de lei alocati de Casa Nationala de Asigurari Sociale, plus salariul de deputat de 9 mii de lei.

Pentru 2016, Voronin a declarat si o dobanda de peste 176 de mii de lei. Ceea ce indica la ratele bancii la care isi tine banii, ca ar avea un depozit de circa 2 milioane de lei.

PENSIE DE PREŞEDINTE- 11 660 lei

PENSIE LUNARĂ - 1300 lei

SUPORT FINANCIAR - 2160 lei

SALARIU LUNAR – 9074 lei

DOBÂNDĂ- 176260 lei

Una dintre deputatele cu cea mai mare pensie este Zinaida Greceanii. Liderul PSRM a declarat ca anul trecut a primit: 118 mii 196 de lei pensie. Respectiv, aproximativ, 9850 de lei pe luna. Totodata, Greceanii a mai incasat de la Casa Nationala de Asigurari Sociale o alocatie pentru o distinctie de stat, adica in jur de 500 de lei lunar plus salariul de deputat de peste 11 mii de lei.

PENSIA LUNARĂ - 9850 lei

SALARIU LUNAR- 11072 LEI

ALOCAȚIE - 6000 de lei



Un venit bun din pensie are si presedintele de onoare al democratilor, Dumitru Diacov, care anul trecut a castigat o pensie de 102 mii de lei 830, adica in medie o pensie lunara de 8570 de lei, in timp ce salariul de deputat a fost ceva mai mare de 10 mii de lei.

PENSIE LUNARĂ - 8570 lei

SALARIU LUNAR- 10 368 lei

Daca e sa facem un simplu calcul, atat Greceanii, cat si Diacov, au primit intr-o luna cat de exemplu un profesor cu un salariu mediu in jumatate de an.

Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, dar si democratul Vladimir Hotineanu au indicat in declaratiile lor de avere acelasi venit din pensie - 67 938 de lei.

Mihai GHIMPU, LIDER PL:

PENSIE LUNARĂ- 5660 lei

ALOCAȚIE - 6000 lei

La pensia lunara de 5660 de lei, liberalul a primit lunar si o alocatie pentru o distinctie de stat de 500 de lei.

Pe de alta parte, democratul Vladimir Hotineanu:

PENSIE LUNARĂ – 5660 lei

ALOCAȚIE - 6000 lei

ALOCAȚIE - 1200 lei

Si Hotineanau a indicat ca a primit de la CNAS 500 de lei alocatie pentru distinctie de stat, dar si inca 1200 de lei o alocatie lunara de stat.

O penisie de 7300 de lei pe luna, dar si cate 2500 de lei indemnizatie de la primaria Balti, primeste si deputatul PCRM, Vasile Panciuc.

Vasile PANCIUC, DEPUTAT PCRM:

PENSIE LUNARĂ - 7300 lei

ÎNDEMNIZAȚIE - 2500 lei

Liberal-democrata Maria Ciobanu, in afara de salariul de deputat, a primit anul trecut o pensie de peste 59 de mii de lei(59 214 lei), adica in medie aproape 5 mii de lei lunar.