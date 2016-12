PORTRET de presedinte. Igor Dodon - A oscilat intre a fi pro-european si pro-rus: Cum a evoluat cariera acestuia - VIDEO

Igor Dodon a facut cariera in perioada guvernarii comuniste, avansand constant in ierarhia puterii. In 2005 a fost viceministru al Economiei, iar in 2006-2009 ministru. Guvernul din care a facut parte isi dorea semnarea Acordului de Asociere cu UE, scrie presa de atunci.

Igor DODON, MINISTRUL ECONOMIEI «Ceea ce se intampla in politica, dati sa lasam politicienilor. Ceea ce se intampla la nivel economic, comert sunt ferm convins ca cu UE si cu Romania, unde preturile sunt mai mari, de ce nu am exporta? Prin urmare consider ca relatiile cu Romania vor continua, ceea ce este logic» (18 ia dodon romania 2008)

Dupa ce a sustinut ani de zile ca este tehnocrat, in 2010 Igor Dodon a aderat la PCRM cand formatiunea trecuse in opozitie. In 2011 candideaza la primaria Chisinau din partea comunistilor, dar pierde in fata lui Dorin Chirtoaca, la o diferenta de doar un procent.

In 2011 paraseste PCRM si adera la Partidul Socialistilor al lui Valentin Kralov, iar in scurt timp este ales presedinte al formatiunii. In 2012, in calitate de deputat neafiliat, voteaza pentru Nicolae Timofti - un presedinte pro-european, asigurand astfel Aliantei pentru Integrare Europeana voturile care nu-i ajungeau pentru desemnarea sefului statului.

Igor DODON, DEPUTAT NEAFILIAT “vom alege presedintele”

La alegerile din 2014 Partidul Socialistilor obtine cel mai bun scor, intrand in Parlament cu 25 de deputati. In campanie Dodon se razgandeste si promite anularea acordului de asociere.

Intr-o discutie privata, la un offline cu jurnalistii, a recunoscut ca nu este mereu asa cum este vazut in public.

Oponentii politici au afirmat ca Igor Dodon ar avea legaturi cu omul de afaceri Vlad Plahotniuc de la frecventarea cluburilor apropiate democratului si calatoriile cu avionul privat al acestuia pana la creditul preferential luat de la banca afiliata lui Plahotniuc pentru a-si cumpara casa.

Dodon a negat orice conexiune, calificand declaratiile drept false.