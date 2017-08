Povestea se repeta. De pe drapelul tarii noastre, arborat in Iran, a lipsit din nou sceptrul: poza, postata pe facebook de Dodon - VIDEO

Acest lucru se observa in una din pozele postate pe Facebook de Igor Dodon. Deocamdata presedintele nu a facut niciun comentariu in acest sens.

In celelalte poze de la intrevederile lui Dodon cu oficialii de la Teheran, drapelul este in regula.Acum jumatate de an, cand presedintele se afla intr-o vizita tot la Teheran, de pe drapelul Moldovei a lipsit crucea si sceptrul.

Dodon a spus atunci ca responsabila de drapel in timpul vizitei este tara gazda. Tot pe pagina sa de Facebook, presedintele a scris ca s-a intalnit la Teheran cu Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Federica Mogherini pe care a invitat-o la Chisinau.