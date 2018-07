Presedintele Igor Dodon ciocneste pahare cu sampanie, canta si danseaza, alaturi de Filip Kirkorov. Filmuletul, publicat pe o retea de socializare - VIDEO

Imaginile in care Igor Dodon si Filip Kirkorov danseaza imbratisati, beau, chiuie si canta cea mai recenta piesa a interpretului au aparut astazi pe internet. In mijlocul petrecaretilor se afla si un copil, deasupra caruia acestia ciocnesc paharele cu alcool.

Puratorul de cuvant al presedintelui ne-a spus ca nu stie despre ce este vorba si a inchis imediat telefonul. Iar Ion Ceban, fostul consilier de imagine al presedintelui, a refuzat sa comenteze filmuletul. A precizat ca nu a reusit sa-l urmareasca, insa colegii i-au transmis despre asta.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: ”A fost festival, au si cantat, au cules capsuni. Mi-au spus colegii ca ar putea sa existe ceva de genu acesta. Ca e la concert, ca nu e la concert, nu stiu. O sa vad si o sa ma pronunt.”

Anterior, insa, Ceban a criticat dur imaginile in care apare Dorin Chirtoaca intr-o ipostaza la fel de vesela. In timpul mandatului sau de primar, acesta a fost filmat cum se distreaza in garajul primariei alaturi de cativa functionari.

Socialistii au ironizat pe seama filmuletului si la primarie. La randul sau, fostul primar, Dorin Chirtoaca a reactionat la imaginile in care apare Igor Dodon. Intr-o postare pe facebook acesta spune ca “Tara arde, iar Dodon se scarpina cu Kirkorov.”

Cortul in care a avut loc scena seamana cu cel amenajat in spatele scenei la Festivalul Capsunelor de la Sadova, dar nu am resusit sa aflam daca este acesta.