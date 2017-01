Igor Dodon despre intalnirea cu liderul Transnistriei, Vadim Krasnoseliskii: "Pe majoritatea subiectelor am gasit limba comuna"

Igor DODON: "Am mers astazi in vizita in regiunea transnistreana. Ultima vizita care a avut loc a fost in anul 2008. Scopul acestei vizite a fost stabilirea contactelor cu noua conducere din Transnistria si stabilirea unui mecanism pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta ambele parti ale Nistrului. Am convenit ca trebuie sa intreprindem actiuni pentru a rezolva problemele oamenilor simpli de pe ambele parti ale Nistrului, probleme care ne afecteaza pe toti.

"Domnul Krasnoselischi a evidentiat subiectele care ii afecteaza pe ei, cum ar fi diplomele, numarul de inmatriculare a automobilelor si altele, iar noi am abordat subiecte, precum rezolvarea problemelor cu terenurile agricole, problema scolilor, etc. Pe majoritatea subiectelor am gasit limba comuna, iar in urmatoarele saptamani vor avea loc intalniri la nivel de experti, pentru ca nu mai tarziu de o luna aceasta abordare in pachet sa fie prima ca baza. De ce sa nu fie semnata la nivel de conducatori si sa elaboram pasi concreti pentru ca locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului sa simte schimbari benefice."