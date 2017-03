Presedintele Igor Dodon s-a intalnit cu moldovenii din Italia. Cei prezenti au scandat ”rusine” la intrevedere - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Special dansul a venit sa vorbeasca pentru ca diseara si maine sa fie la televiziunile unioniste.”

Dodon a fost huiduit chiar de la inceputul intrevederii, imediat ce a fost salutat.

Stela STINGACI, AMBASADOR RM IN ITALIA: ”Bine ati venit, dle presedinte, in Italia.”

A fost nevoie de interventia politiei italiene pentru a calma spiritele. Seful statului a fost intrebat despre votul uninominal si a enuntat inclusiv avantaje ale noului sistem propus de Vlad Plahotniuc.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Ce a propus Plahotniuc? Alegi direct deputatul, plusul e ca il cunosti pe fiecare, dar minusul e ca cei care au bani pot cumpara.”

In discursul sau, presedintele a spus ca il leaga multe de orasul italian Padova.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Eu sunt din Sadova. Sadova, schimbi o litera, e Padova. Intr-o vreme era si microbuz Sadova-Padova.”

Nici chiar la final, cand a vrut sa felicite doamnele in ajun de 8 martie, presedintele nu a fost sustinut de toti. Igor Dodon a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca pleaca intr-o vizita privata in Italia. Anterior, acesta a fost pus in dificultate si la Moscova, atunci cand un student moldovean i-a spus lui Dodon ca vorbeste romaneste si ca a invatat in acelasi liceu in care invata copiii lpresedintelui.