Presedintele roman, Klaus Iohannis, discurs in forta in Parlament: "Nu va bateti joc de Romania! Ce fel de natiune vrem sa fim" - VIDEO

Seful statului roman i-a criticat dur pe cei care fac parte din majoritatea parlamentara PSD ALDE, acuzandu-i ca prima lor grija a fost sa se ocupe de dosarele penalilor.

Dupa aceste afirmatii, parlamentarii PSD si ALDE au inceput sa paraseasca sala. In replica, seful statului le-a spus: "Ati obosit deja ghinion". VIDEO aici.

Klaus Iohannis a avertizat ca daca PSD nu rezolva actuala criza, va convoca consultari la Cotroceni pentru a vedea care sunt solutiile posibile.

Presedintele Romaniei si-a incheiat discursul felicitand parintii care si-au dus copiii in Piata Victoriei pentru o lectie autentica de democratie si a cerut parlamentarilor sa pastreze democratia si tara curate pentru viitorul Romaniei.

El a spus ca suntem in plina criza. "Sute de mii de romani protesteaza in strada, natiunea este in alerta, este vie, este atenta si foarte nemultumita", a spus presedintele.

La sosire, presedintele roman a fost aplaudat indelung de catre parlamentarii opozitiei, de la PNL fiind intampinat insa doar de catre Catalin Predoiu.

Presedintele a multumit pentru primirea foarte frumoasa si a spus ca s-ar fi adresat si Guvernului, dar ”nu-i bai”, ca la ei a fost deja.

Cronologia evenimentelor:

ora 12.40 Liviu Dragnea, presedintele Camei Deputatilor, a facut declaratii imediat dupa discursul presedintelui din Parlament.

"NU am parasit sala ca asa mi s-a parut civilizat; I-am spus sa facem pace".

ora 12.35 Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a declarat deranjat de "lectiile" pe care presedintele Klaus Iohannis a vrut sa le dea Parlamentului in discursul sau.

"Poti sa dai lectii cand nu se stie daca ti-ai platit impozitelea"

ora 12.05 Sinteza declaratiilor presedintelui Klaus Iohannis:

- M-as fi adresat si Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai. La ei am fost deja.

- Sunteti un nou Parlament si ma bucur, chiar ma bucur mult ca ati avut rabdare sa stai in sala si sa ma asteptati si va multumesc pentru primirea foarte frumoasa. Vechilor parlamentari si noilor parlamentari va doresc deopotriva succes.

- As fi vrut astazi la inceput de mandat sa va vorbesc despre lucrui importante despre Romania. As fi putut sa va vorbesc despre centanar. In 2018 vom sarbatori 100 de ani de cand exista statul roman modern.

- Sute de mii de romani protesteaza in strada. Natiunea este in alerta, este vie, e atenta si e foarte nemultumita. O importanta cercetare sociologica realizata in ultimele 3 zile arata ca aproape 80 % dintre romani considera ca tara merge intr-o directie foarte gresita.

- Doamnelor si domnilor, cum s-a ajuns aici, la numai o luna de la alegeri. In 11 decembrie, PSD-ul a repurtat o mare victorie (aplauze). Dar dupa aceea, (aplauze din nou), dupa aceea, cu o ciudata strategie de tip kamikaze a intrat in coliziune frontala cu o parte insemnata a societatii romanesti. A promis in campanie ceva si in primele zile s-a apucat de altceva. Pohta ce ati pohtit, grija ce ati avut-o se vede ca nu a fost cea declarat in campanie. nu prosperitatea poporului roman a fost prioritate, grija prima a fost sa ...(tipete in sala, strigate), grija prima a fost sa va ocupati de dosarele penalilor, si romanii sunt indignati si revoltati.

- Retragerea ordonantei 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru este cu certitudine prea putin. Alegeri anticipate insa, sunt alegeri anticipate sunt in aceasta faza prea mult. Asta este marja de manevra. Cine trebuie sa vina cu solutiaa Pai in mod natural cel care a creat problema, PSD-ul.

- Doamnelor si domnilor... (pauza). (unii parlamentari incep sa plece din sala).

- Ati obosit deja, ghinion.

- Presedintii celor 2 camere care nu stiu daca au ramas.. Au ramas. Incearca sa acrediteze ideea ca eu as incerca sa fac ceva ca sa intorc acest rezultat.

- Nu oricum! Romania are nevoie de un Guvern puternic, nu de un Guvern care cu sfiala executa ordinele de la partid. Romania are nevoie de un Guvern transparent.

- Nu va bateti joc de Romania. Suntem intr-o situatie macroenomica foarte buna. Pastrati trendul ascendent. Sunt asteptari mari de la partenerii nostri internationali. Am luptat, am legiferat si am guvernat timp de multi ani in asa fel incat Romania sa devina o parte puternica din NATO. Sa nu-i dezamagim.

- Daca PSD-ul care a creat aceasta criza nu o rezolva, voi convoca in virtutea atributiilor de presedinte consultari la Cotroceni pentru a gasi solutiile potrivite.

- Doamnelor si domnilor, ce fel de natiune vrem sa fima Una puternica, care isi construieste un stat de drept si il respectaa O natiune care se poate mandri cu o justitie independenta.

- Merita Romania acest sacrificiu pentru cativa parlamentaria O natiune puternica se construieste cu politicieni integri.

- Ce fel de natiune vrem sa fima Si pentru a afla realmente vointa poporului voi convoca acest referendum. Astept de la Parlament raspunsul la intrebarea mea.

- Acea imagine splendida din Piata Victoriri, cu telefoanele luminate, cred ca o stiti. Romanii au iesit in strada si au readus lumina in procesul democratic. Democratia trebuie tinuta vie, democratia trebuie aparata zi de zi, revigorata. Democratia nu este niciodata de la sine inteleasa. Si pentru multa democratie este nevoie de multa educatie, si ii pastrez pe parintii care si-au dus copiii in strada pentru o lectie autentica de democratie.

Sa pastram democratia vie si strada curata si la proprosiu si la figurat, pentru generatiile care vin dupa noi, pentru viitorul Romaniei.

Liderii coalitiei guvernamentale i-au cerut presedintelui Romaniei ca mesajul sa contina si un apel la calm, in contextul amplelor proteste in mai multe orase ale tarii.

Iohannis a trimis, vineri, o scrisoare presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului prin care le-a adus la cunostinta intentia sa.

"Doresc sa adresez Parlamentului un mesaj referitor la modificarile aduse de catre Guvern legislatiei penale, precum si la evenimentele generate de acestea. Va propun ca data prezentarii mesajului in sedinta reunita a celor doua Camere ale Parlamentului sa fie data de 7 februarie 2017, ora 12.00. Va rog sa primiti asigurarea intregii mele consideratii", se arata in scrisoare.