Presedintele roman Klaus Iohannis vrea REFERENDUM pe tema gratierii: "Ce clasa politica am avut si unde am ajuns!". LIVE VIDEO

Sinteza declaratiilor presedintelui Klaus Iohannis:

- Ne-am adunat aici pentru a comemora mica unire a romanilor. Acum 158 de ani. Ce moment de glorie pentru Romania. Romania care atunci incepuse sa se manifeste. A fost dupa un razboi care a redefinit ceea ce astazi denumim sferele de influenta. Rusia fusese trimisa mai inspre est si marile puteri au avut rezolvat probleme regionale complicate. Evident ca unii au fost pentru ca romanii sa-si exprime vointa, iar aceatsa a fost unirea principatelor. Altii s-au opus. Ce moment frumos, ca atunci romanii si-au impus vointa. Ce clasa politica am avut noi atunci.

- Atunci, in 1859, politicienii s-au preocupat de natiune, de unirea Pircipatelor. Ai nostri se ocupa de gratiere. De gratierea propriilor dosare. A fost ales atunci cuza, domnitor in Moldova si in tara Romaneasca. Si s-a apucat de treaba. Unirea Principatelor a inceput prin alegerea aceluiasi domnitor in ambele principate, dar ea s-a infaptuit prin ce s-a construit, prin actele normative care au inceput sa puna cap la cap ce se intampla in Moldova cu Tara Romaneasca.

- 1864, a fost primul act care incrima coruptia si conflictul de interese. ce genaratii de politiceni am avut atunci, dupa Mica Unire, si ce politicieni avem astazi. O coalitie aleasa sa conduca Romania spre dezvoltare, se ocupa de modificarea Codului penal. Se ocupa in mod paradoxal de ameliorarea codului in micsoarea sanctiunilor pentru abuz in serviciu. Ce clasa politica am avut si unde am ajuns!

- In aceste zile, mai ales ieri, am avut proteste. Am auzit fel si fel de aberatii. Activusti agitati si agitatori au fugit la televiziuniel obediente sa explice poporului ca este o noua minerida, auzi aberatie. Ca este o lovitura de stat. Cetatenii dau lovitura de stata Nu, politicienii. De ce au iesit oameniia Simplu, de tot. PSD-ul si cu satelitul lui ALDE au promis bunastare romanilor. Au promis salarii mai mari. Si oamenii, de buna credinta, i-au votat!

- Oamenii au iesit sa-si spuna indignarea, iar Guvernul ar face bine sa ia de seama. Romanii sunt un neam mandru. Romanii au dreptul la o clasa politica pe masura. Aceasta tema a gratierii, in mod nefericit a devenit o tema nationala. Atunci, voi sustine aceasta tema unui referendum.

- Daca au facut o tema din asta, atunci vor trebui sa suporte.