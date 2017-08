Presedintele Rusiei, filmat cum conduce o barca, se scalda intr-un lac rece, face scufundari si pescuieste: i-a trebuit doua ore ca sa prinda o stiuca - VIDEO

Aventura lui Vladimir Putin in Republica Tuva a inceput pe 1 august. Timp de doua zile, presedintele rus a aratat de ce este in stare, in fata camerelor de luat vederi. Impatimit de pescuit, Putin a imbracat costumul de scafandru si s-a aventurat in adancurile unui lac.

Purtatorul sau de cuvant a declarat ca Putin a inotat doua ore pentru a prinde o stiuca.Dmitrii Peskov a mentionat ca presedeintele avea o camera Go Pro fixata pe echipament, insa din imagini se vede ca impreuna cu Putin s-au scufundat si cativa cameramani deoarece a fost filmat din toate unghiurile.

”De două ori am tras în ea.”

Mai usor i-a fost cand a pescuit cu undita. A facut-o la bustul gol si, din nou, inconjurat de camere. Mult mai serios a fost cand a stat la carma unei barci cu motor.

In vacanta sa, Vladimir Putin a fost insotit de ministrul Apararii, Serghei Soigu. Imaginile au fost publicate ieri si au strans numeroase comentarii. Unii au scris ca show-ul lui Putin face parte din pregatirile pentru campania electorala din 2018.

Tot in Siberia, presedintele rus a stat de vorba cu localnicii despre consecintele incendiilor de vegetatie din Irkutsk si Bureatia. La intalnire, unul dintre cei prezenti l-a rugat pe liderul de la Kremlin sa mai candideze pentru un mandat.

”Când vor fi următoarele alegeri prezidenţiale, toţi vă rugăm să candidaţi din nou pentru acest post. Vom fi foarte fericiţi.”

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Bine, mă voi gândi la asta. Mulţumesc.”

Vladimir Putin a fost ales presedinte in anul 2000 si a ocupat aceasta functie pana in 2008, dupa care a devenit prim-ministru. In 2012 a fost reales presedinte. Anul viitor, in Rusia vor avea loc alegeri prezidentiale.