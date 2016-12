Primul sondaj care va decide daca Maia Sandu sau Andrei Nastase va candida la prezidentiale va fi prezentat saptamana viitoare - VIDEO

Cei doi lideri de partid au explicat aseara, la emisiunea In profunzime ca isi pastreaza promisiunea de a ceda in fata celui care va fi mai bine pozitionat in sondaj. Tot aseara, Vasile Botnaru si Igor Munteanu au discutat despre campania electorala, dar si despre decizia Guvernului de a-si asuma raspunderea pentru proiectul care ne obliga sa intoarcem miliardul din buget.