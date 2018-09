Proiectul care prevede deschiderea unor benzinarii duty free la frontiera i se pare suspect presedintelui. Desi inca nu a rasfoit documentul, Igor Dodon crede ca legea votata ar putea favoriza contrabanda - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “La prima, este un subiect foarte suspect, pentru ca ar da posibilitate de contrabanda. Eu proiectul nu l-am vazut. Vom examina si vom lua decizia.”

Pentru ca modificarile votate in parlament sa devina lege, ele trebuie promulgate de presedinte. Schimbarile la Codul Fiscal si Vamal prevad deschiderea unor benzinarii duty-free. Astfel, conducatorii care vor iesi din tara ar putea sa isi alimenteze masinile cu benzina sau motorina la un pret mai mic, adica cu 7 si respectiv 4 lei mai putin.

Initiativa este a unui deputat neafiliat care a propus acest amendament. Reducerea s-ar face din contul scutirii platilor la accize si TVA la importul carburantilor. Opozitia priveste aceasta posibilitate ca pe o favoare facuta de guvernare lui Ilan Sor, detinatorul magazinelor duty free.

Acesta a spus recent ca nu nu-l intereseaza afacerile in aceste momente, fiind preocupat doar de primaria Orhei. O incercare de a deschide aceste benzinarii s-a mai facut anterior.

In autodentul din anul 2015 al lui Ilan Sor, in urma caruia fostul prim-ministru Vlad Filat a ajuns la inchisoare, se mentiona ca Sor i-ar fi propus mita ex-premierului inclusiv pentru niste modificari in legislatie care i-ar permite liderului de la Orhei sa isi lanseze afacerea cu petrol la frontiera, in regim preferential, lucru care nu s-a mai intamplat.

Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. Procurorii spun ca el ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Sor se declara nevinovat. Pana la o decizie finala a Curtii de Apel Cahul, acesta ramane in libertate.