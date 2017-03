Proiectul votului uninominal a fost doar o intentie politica a lui Vlad Plahotniuc, afirma Pavel Filip. Initiativa legislativa in acest sens inca se elaboreaza - VIDEO

”Ce ati primit? Ei, se joaca de-a tara. Votul uninominal. E bun, dar nu azi, nu pentru Moldova. Castiga cei cu bani multi.”

”Sa votam nominal. Eu cred ca e o farsa.”

Democratii se jura insa ca, de fapt, sunt primiti cu zambetul pe buze de oameni, iar in 3 zile, numai la acest cort s-au adunat aproape 1000 de semnaturi.

”Sunt altii care spun dati sa ma semnez, de mult trebuia. Cei care sunt impotriva nu aduc argumente, doar injuraturi.”

”Am auzit de asta, si la romani tot a fost cazul asta. Nu stiu, a intrat acolo sau nu, da vad ca a intrat la noi. Ca un fel ca va fi deputatul meu.”

”Votul meu, deputatul meu. Asa inteleg eu. Asta a fost pe timpul URSS, asa cum vor sa introduca, de fapt PD a luat deja decizia, asa am inteles. O sa faca o incercare anul acesta. Daca va fi tot normal, la anul viitor o sa incepem a vota.”

”-De câte ori au încercat să realeagă sau să demită primarul? Partide erau, nimeni nu putea nimic. Exact aşa va fi şi acum. Toţi deputaţii vor fi ai unui singur om.-Ai cui?-Ştiţi şi dvs ai cui.”

Nici cei care s-au apucat sa-i informeze pe oameni nu stiu prea bine cu ce se mananca votul uninominal.

”Noi colectam semnaturi pentru ca programul acesta sa fie adoptat. -Ce inseamna votul uninominal? -Duceti-va in alta parte.”

”Cel care va merge la vot va alege direct. Apoi nu stiu, vor fi raioane, cote, nu cunosc acum, inca nu este proiectul. Demiterea cum va fi? Tot nu se stie. Asta este in alte tari. In ce tari? In Cehia.”

”Demult era nevoie de schimbarea sistemului electoral. Cetatenii cand pun stampila trebuie sa stie pentru cine voteaza,sa nu spuna ca partidul e de vina. Tu votezi persoana care pe tine o sa te reprezinte.”

Democratii sunt convinsi ca isi vor convinge si colegii din Parlament sa sustina proiectul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU, PRIM-VICEPRESEDINTE PD: ”Colegii se conving ca sa voteze atunci cand se discuta pe larg, se comunica, se vine cu argumentele necesare. Noi am demonstrat nu o data ca avem capacitatea sa facem acest lucru.”

Pavel Filip a refuzat sa spuna daca PD va accepta un sistem electoral mixt. Solicitat de PRO TV, si liderul PL Mihai Ghimpu a evitat subiectul, precizand ca s-a expus doar asupra ideii propuse.

Pavel FILIP, PRIM-VICEPRESEDINTE PD: „Presedintele PD Vlad Plahotniuc a prezentat aceasta intentie politica. Pentru ca sa punem capat speculatiilor care s-au pornit astazi in societate, urmeaza sa fie adusa in cadrul constitutional.”

Prim-vicepresedintele PD a mai spus ca proiectul de lege urmeaza sa fie inregistrat in Parlament in zilele urmatoare. Initiativa a fost criticata de ONG-uri si politicienii din opozitia parlamentara si extraparlamentara, asta desi unii dintre ei au sustinut anterior ideea.