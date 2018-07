PSRM, PAS, PD si PPDA ar intra in legislativ daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, iar Igor Dodon ramane pe val in topul increderii, fiind urmat de Maia Sandu si Andrei Nastase. Sondaj IRI - VIDEO

Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pentru ce partid ati vota?



PSRM – 32%

PAS – 15%

PD – 8%

PPDA – 8%

PCRM – 3%

Partidul ŞOR – 2%

Partidul lui Usatîi – 2%

Alţii – 6%

Niciun partid – 5%

Nu vor vota – 4%

Nu ştiu – 18%

(text pt carton) Patru partide ar ocupa fotoliile din Parlament. Socialistii ar lua cele mai multe locuri, pe cand membrii PAS de doua ori mai putine. Democratii si reprezentantii PPDA ar acumula un numar egal de voturi, pe cand comunistii, cei de la Partidul Sor si de la formatiunea lui Renato Usatii – mai putin de 3 procente. De asemenea, aproape o cincime din respondenti nu ar sti pe cine sa voteze daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Cele 1500 de persoane chestionate s-au referit si la politicienii in care au cea mai mare incredere.

CARTON: In ce politician aveti cea mai mare incredere?

Igor Dodon – 30%Maia Sandu – 15%Andrei Năstase – 12%Zinaida Greceanîi – 6%Pavel Filip – 6%Vlad Plahotniuc – 5%Vladimir Voronin – 4%Ion Ceban - 3%Renato Usatîi – 3%Ilan Şor – 2%Irina Vlah – 2%Andrian Candu – 2%Dorin Chirtoacă – 1%Alţii – 10%Nimeni – 29%Nu răspund – 10%(text pt carton) Igor Dodon este in fruntea clasamentului, avand popularitate in fata a aproape o treime din respondenti. Maia Sandu se bucura de increderea a 15 la suta din oameni, urmata fiind de Andrei Nastase, Zinainda Greceanii si Pavel Filip. La o diferenta de 25 de puncte procentuale fata de seful statului, se afla Vlad Plahotniuc. Ceilalti politicieni au acummulat mai putin de 4 la suta. De altfel, 40 de procente din persoanele chestionate au raspuns fie ca nu au incredere in nimeni, fie au evitat sa dea o replica la acest subiect. La capitolul coruptie, oamenii cred ca fenomenul este cel mai des intalnit in Parlament, apoi printre politisti, medici si invatatori, sistemul judiciar fiind si el la fel de afectat.Sondajul a fost realizat in perioada 21 mai – 18 iunie, pe un esantion de circa 1500 de persoane, marja de eroare fiind de 2,5%. Datele au fost colectate de Magenta Consulting la initiativa Institutului Republican International, finantat de USAID.

Reporter: Patricia PODOLEANU

CINE INTRA IN PARLAMENT?