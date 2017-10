Putin a primit cadou un pui de ciobanesc din Asia Centrala de la presedintele turkmen - VIDEO

Berdimuhamedov i-a făcut căţelul cadou de ziua sa lui Putin, care a împlinit 65 de ani în weekend şi care iubeşte câinii.

Liderul de la Kremlin l-a luat în braţe pe Verni - ”loial”, în rusă - şi l-a pupat pe frunte, în timpul unei reuniuni în staţiunea Soci, la Marea Neagră.

Putin a mai primit un ciobănesc bulgar, Buffy, în 2010, de la premierul bulgar de atunci, şi un câine rasa Akita, Yume, în 2012, de la un oficial japonez.

Putin getting a dog for a birthday present looked as weird as you thought it would. pic.twitter.com/MjcaTM9yna