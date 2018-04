Raportul Kroll unu si sinteza celui de-al doilea ar putea fi dezbatute in Parlament. Deputatii spun ca au nevoie doar de informatii ca sa poata inlatura carentele legislative - VIDEO

Video in curand.

Ştefan CREANGĂ, PREŞEDINTE COMISIA ECONOMIE, BUGET, FINANȚE, PARLAMENT: ”Pentru comisie este important de a combate mecanismul in sine si primordial sa recupereze banii organelor de drept.”

Presedintele comisiei parlamentare buget si finante i-a audiat astazi pe reprezentantii Bancii Nationale. Deputatii au cerut guvernatorului BNM sa fie depersonalizata informatia din raportul Kroll si prezentata deputatilor pentru a fi facute corectari in legislatie.

Comisia a constatat ca tocmai unele prevederi legislative ar fi generat furtul miliardului. Stefan Creanga sustine ca nu este nevoie de numele celor implicati intrucat de ei se vor ocupa procurorii. Guvernatorul Sergiu Cioclea sustine ca a solicitat permisiunea companiei straine de investigatie.

Ştefan CREANGĂ, PREŞEDINTE COMISIA ECONOMIE, BUGET, FINANȚE, PARLAMENT: “Comisia a constatat ca mai multe jurisdictii internationale nu au prezentat informatii catre Kroll, din Cipru, Rusia. Deci este o problema in derularea recuperarii financiare."

In anul 2015, Andrian Candu a publicat pe blogul sau raportul Kroll 1. O sinteza a raportului Kroll 2, care ofera detalii despre cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost publicata la sfarsitul lui 2017, in limba engleza, pentru ca doua luni mai tarziu informatia sa fie disponibila si in romana.

In cele 57 de pagini insa nu apar numele beneficiarilor, fiind indicat doar Grupul Sor. Imediat dupa aparitia raportului in engleza, primarul de Orhei a anuntat ca a dat in judecata compania Kroll, la Curtea Suprema din Londra, pentru ca nu ar face decat sa caute un tap ispasitor.

Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma careia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.