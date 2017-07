Reforma Guvernului a trecut de Parlament. Astfel, din toamna ar urma sa avem 9 ministere. Nu vor fi numiti ministri noi, insa 7 din cei vechi isi vor pierde fotoliile - VIDEO

Iurie LEANCA, LIDER PPEM: ”Puneti ramura infrastructurii la economie, creand, s-o spunem asa, un mastodont. Ministerul Economiei. Faptul ca un ministru nu este bun nu e motiv sa lichidam ministerul.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Cand am pornit aceasta reforma, am incercat sa facem abstractie de cei care sunt in functia de ministru. Eu privesc guvernul ca niste barcute mici si iata aceasta furtuna politica le afecta de fiecare data, acum vom avea niste corabii mai mari.”

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "Rationamentele care au stat la baza crearii ministerului agriculturii si mediului?”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Trebuie sa fiu sincer. Pana acum nu putem obtine decretul de numire a ministrului Apararii. Va fi un guvern de tranzitie pana in iarna, dupa care la sfarsitul anului vom avea o intelegere m buna cine si cum si-a facut treaba.”

Mihaela SPATARU, DEPUTAT GRUPUL POPULAR EUROPEAN: ”De ce nu se regaseste Tineret si sport in denumirea ministerului?„

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Sincer, e o denumire prea lunga.”

Comasarea ministerelor se va realiza in maxim 3 luni, promite premierul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Eu am fost cel care la un moment dat am pus pe pauza aceasta reforma pentru ca mi-am dat seama ca noi nu suntem pregatiti ca sa o facem.”

Reforma Guvernului a fost anuntata de Vlad Plahotniuc, votata saptamana trecuta in Parlament si promulgata fara discutii de presedintele Igor Dodon. Schimbarile ar urma sa ne coste cel putin 25 milioane de lei. Autoritatile spera insa ca dupa ce aproape o treime dintre angajatii din ministere vor fi dati afara, cei ramasi se vor alege cu salarii mai mari.