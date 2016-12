Replici acide in cadrul dezbaterilor de la postul public de televiziune intre Maia Sandu, Dorin Chirtoaca si Ana Gutu. "Dati-va toti la o parte ca vine Maia Sandu"

Maia Sandu a propus ca Mihai Ghimpu sa-si retraga candidatura in favoarea sa. Dorin Chirtoaca a spus ca este gata sa o sprijine, dar pune o singura conditie „ne retragem din aceasta cursa electorala in cazul in care semnam aici pentru Unire si luptam impreuna pentru asta.”

Dorin Chirtoaca a mai adaugat ca: "prin retragerea lui Marian Lupu exista riscul sa fie favorizat Dodon."

Maia Sandu a spus ca presedintele nu trebuie sa doreasca Unirea cu Romania, ci poporul. „Unirea nu o face Maia Sandu si Dorin Chirtoaca. Poporul decide asupra acestei probleme, daca credeti in democratie”.

Maia Sandu a gasit replici si pentru Ana Gutu, zicand ca aceasta il sustine pe Dodon si il ajuta sa castige alegerile.

„Doamna Gutu, dumneavoastra intelegeti foarte bine ca nu aveti nici o sansa in aceasta cursa, de ce nu doriti sa sustineti un candidat proeuropean si vreti sa divizati aceste voturi”, a intrebat-o Sandu.

Dorin Chirtoacă, a dat o replica: „Ce inseamna asta? Dati-va toti la o parte ca vine Maia Sandu?”.