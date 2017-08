"RM este dependenta de o clasa politica care este la guvernare." Cum raspund politicienii la intrebarea: Este Republica Moldova un stat independent? - VIDEO

Maia SANDU, LIDER PAS: ”RM din pacate este dependenta de o clasa politica care este la guvernare iresponsabila, care urmareste propriile interese in detrimentul cetatenilor RM.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Opozitia poate sa-si marcheze punctele de opozitie precum vrea. Traim intr-o societate libera. Coruptie, mai multa, mai putina, probleme mai multe sau mai putine, totul e relativ din punct de vedere al opozitiei sau puterii, este mereu o confruntare.”

Este Republica Moldova un stat independent? Politicienii nu cad de acord.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Este independenta fata de aceea ce a fost. Este independenta fata de deciziile care se iau. Deciziile se iau la Chisinau, nu in alta parte. Ne asumam efectele si impactul lor aici.”

Maia SANDU, LIDER PAS: ”Acum 26 ani noi am proclamat independenta, dar nu am obtinut-o nici pana astazi, lupta noastra pentru independenta continua.”

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Avem un stat independent si am reusit sa-l pastram. RM e o tara independenta suverana care nu trebuie sa se uneasca cu nimeni. Eu sunt impotriva ca moldovenii sa se umileasca in est sau in vest.”

Cum ar arata tara noastra peste inca 26 de ani, mai bine ca astazi, sunt siguri cei care o conduc.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Vreau sa vad RM ca un stat afirmat, ca un stat in care se respecta legea, care are institutii eficiente, independente, vreau sa vad RM unde cetatenii sunt persoane care vor sa stea in RM, sa traiasca aici, sa-si lege viata si viitorul de RM, nu sa se trezeasca dimineata.”

Igor DODON, PRESEDINTE:”Eu mi-as dori ca RM in 26 de ani e prea departe... trebuie in 5-6 ani... O tara reintegrata, o tara neutra, in relatii bune cu toti. O tara prospera, cu viitor.”

Maia SANDU, LIDER PAS: ”Independenti ne vom simti cand vom avea un stat cu oameni fericiti aici acasa si nu vor trebui sa caute o viata mai buna aici acasa.”