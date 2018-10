Rusia a anulat cateva taxe la importurile conservelor din Moldova, iar Dodon i-a facut cadou lui Putin o carte scrisa de Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni. Cum s-au intalnit cei doi oficiali la Moscova - VIDEO

Dupa ce Presedintia de la noi a fost criticata ca a paralizat circulatia pe 30 de strazi din Chisinau in timpul vizitei lui Recep Erdogan, aseara institutia a publicat pe facebook un clip video in care se vede cum traficul la Moscova a fost blocat pe artera pe care a trecut coloana oficiala.

Patriarhul Rusiei, Kirill care trebuia sa ajunga la Chisinau saptamana trecuta, dar si-a amanat vizita, l-a primit in ospetie pe Igor Dodon si i-a inmanat un ordin bisericesc.

"Vreau sa va multumesc pentru atentia si sprijinul activ al initiativelor publice bisericesti."

Ulterior, Dodon s-a intalnit si cu presedintele rus. Desi nu a abordat direct conflictul dintre Patriarhia rusa si cea a Constantinopolului, Igor Dodon a pomenit despre legaturile stranse dintre biserica din Moldova si cea din Rusia.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: "Noi avem aceleasi valori. Biserica din Moldova este parte a Bisercii Ortodoxe Ruse."

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Credem ca Republica Moldova este unul dintre partenerii prioritari. In ultimul timp, datorita efortului dumneavoastra, situatia se schimba."

Igor Dodon anunta ca a ajuns la un acord cu Vladimir Putin in ceea ce priveste excluderea taxelor vamale de export a legumelor si a fructelor autohtone in Rusia, incepand cu 1 ianuarie 2019. Despre care expertii spun ca vin sa completeze o serie de facilitati avute anterior. Dodon i-a facut cadou lui Putin o carte scrisa in 1819 de Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni, insotita de un certificat al Mitropoliei Moldovei, si i-a multumit de mai multe ori.

Si autoritatile ruse au avut un cadou. Dodon a scris ca tara noastra a primit mai multe Kamaz-uri. Nu este clar insa de cate autospeciale este vorba. Totodata, presedintele sustine ca s-a inteles cu Vladimir Putin ca anul 2019 sa fie declarat Anul Moldovei in Rusia, iar 2020 - Anul Rusiei in Moldova, si sa fie elaborat un plan privind activitatile comune.

La ceremoniile de la Moscova a participat si vicepremierul rus, Dmitri Kozak, responsabil pentru relatiile cu tara noastra. Ziarul Kommersant scrie ca, de fapt, intalnirea vine sa arate sprijinul lui Putin pentru socialisti in alegerile parlamentare din februarie.

De cand a devenit presedinte, Igor Dodon s-a intalnit de sase ori cu Vladimir Putin. Presa rusa noteaza ca, desi cei doi se vad destul de des, pana acum ei nu au semnat niciun document important. Ultima intrevedere dintre Igor Dodon si Vladimir Putin, a avut loc pe 28 septembrie, la Dusanbe, la reuniunea sefilor de state CSI.