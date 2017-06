Rusia a trait intotdeauna sub sanctiuni, introduse fara motiv, a spus-o Vladimir Putin, care a stat de vorba cu poporul - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Noi am trăit sub sancţiuni din momentul în care Rusia a început să se ridice în picioare şi să se simtă puternică. Atunci când partenerii noştri au simţit o concurenţă din partea Rusiei, au introdus sancţiuni, sub diferite pretexte.”



Pentru Vladimir Putin, anexarea Crimeii nu este un motiv pentru a primi sanctiuni din partea Occidentului. Totul se face pentru a izola si mai mult Rusia, crede presedintele rus.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Dacă nu ar fi fost Crimeea sau alte probleme, ar fi inventat alte motive pentru a descuraja Rusia.”



De la sanctiuni, Putin a trecut la economie, despre care spune ca se dezvolta, incet, dar sigur.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Perioada de recesiune în Rusia a fost depăşită. Am intrat într-o perioadă de creştere economică.”



Putin mai spune ca Rusia are prieteni in toata lumea, inclusiv in Statele Unite sau Ucraina. Cu toate astea, liderul de la Kremlin nu a ratat sansa de a comenta versurile citite de Petro Porosenko in ziua in care a intrat in vigoare regimul fara vize cu Uniunea Europeana.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: ”Adio, nespălată Rusie, ţară de stăpâni şi robi. Adio şi albastrelor chipiuri, şi ţie, preasupusul lor popor!”

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ¨În UE, acolo unde (Petro Poroşenko) vrea să ajungă, chipiurile albastre sunt mai multe decât la noi. Aşa că ar fi bine să nu să se relaxeze, ca să nu se întâmple ceva.”

Pe langa temele politice si economice, Vladimir Putin a vorbit si despre familia sa, lucru pe care il face foarte rar. A anuntat ca are doi nepoti, fara a le spune numele si varsta.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”În ciuda zvonurilor, fetele mele locuiesc aici, în Moscova. Am şi nepoţi, trăiesc o viaţă obişnuită. Imediat ce le voi spune numele, vor fi identificaţi şi nu vor fi lăsaţi în pace.”

Pentru linia directa din acest an, au fost adunate peste 2 milioane de intrebari. Unele dintre ele apareau pe ecranele televizoarelor.

S-au strecurat si cateva extrem de critice. “Cand va dati demisia?” sau “Cand incetati sa incalcati Constitutia?”, se intrebau unii rusi.

Aceasta a fost a 15-a editie a liniei directe cu Vladimir Putin.