Se traieste bine nu doar in Parlament, ci si in Guvern. 2016 a fost un an prosper si pentru ministrii, care au ridicat salarii de 11-14 mii de lei. Declaratiile lor de avere publicate de CNI - VIDEO

La sigur unul din cei mai avuti ministri din guvernul Filip este cel al justitiei. Anul trecut, Vladimir Cebotari a ridicat un salariu de peste 192 de mii de lei (192 256 lei). Adica, in medie, a primit 16 mii de lei pe luna. Venitul cel gras a venit insa dupa ce a vandut cota parte din compania Fly One.

Astfel, din vanzarea activelor, scrise pe numele sotiei sale, Cebotari a indicat ca incasat, nici mai mult nici mai putin de 4 milioane de lei. Tot anul trecut, Cebotari a vandut un teren cu 95 de mii de lei.

Cebotari a mai indicat ca are un BMW cumparat in 2013 cu 25 de mii de euro si un VAZ din 1984 cumparat cu 15 mii de lei. In 2010 Cebotari ar fi cumparat doua seturi de mobila cu 15 mii de euro in total.

Duce o viata indestulata si Ministrul Economiei. Octavian Calmic a ridicat un salariu de peste 176 de mii de lei (176 232). La salariu de ministru s-a adaugat o indemnizatie de aproape 155 de mii de lei (154 724 lei) ridicata de la Metalferos, plus aproape 2 mii de lei indemnizatie primita de la magazinul Unic si 40 de mii de lei de la Moldexpo.

La toatea astea, Calmac a mai incasat o leafa de profesor de 9 mii de lei de la doua universitati, unde ar preda. In plus, mai bine de 100 de mii de lei au venit in buzunarul ministrului Economiei din dobanzile, de la unele banci din capitala. Calmac ar mai avea doua apartamente unul in valoare de 580 de mii de lei si altul de 350 de mii de lei.

Ministrul de Externe, Andrei Galbur a avut anul trecut un salariu de peste 208 mii lei (208 220 lei), adica in medie peste 17 mii de lei pe luna. Iar Monica Babuc, ministrul Educatiei, care anul trecut a fost al culturii, a ridicat un salariu de peste 136 de mii de lei.

Si proaspatul ministrul al Agriculturii a castigat bani buni anul trecut. Astfel, Vasile Batca a ridica un salariu de 140 de mii de lei, dupa care a obtinut peste 216 mii de lei din vanzarea a doua imobile, dar si mai multe terenuri, Batca a obtinut peste 504 mii de lei. In plus anul trecut Vasile Batca a primit o indemnizatie de boala de aproape 10 mii de lei. De asemenea, ministrul Agriculturii a indicat ca are o casa de 112 metri patrati evaluata la 167 de mii de lei.

Traieste din belsug si ministrul Finantelor. Octavian Armasu a primit peste 123 de mii de lei de la minister de Finante si peste 251 de mii de la o companie producatoare de zahar, in plus 36 de mii de lei salariu ridicat de la o companie, plus cateva mii de lei sub forma de dobanda de la mai multe banci din tara. Peste 110 mii de lei Octavian Armasu le-a castigat din arendarea mai multor terenuri. Deocamdata pe site-ul CNI nu a fost publicata declaratia de avere a premierului Pavel Filip.