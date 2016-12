Sevil Shhaideh este numele propus de PSD pentru functia de premier al Romaniei. Avertismentul transmis presedintelui roman Iohannis, daca o va refuza

Stirea este in curs de actualizare



Sevil Shaidehh este propunerea facuta de PSD-ALDE pentru functia de premier.

Liviu Dragnea a subliniat faptul ca nu va face o alta propunere de premier in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza nominalizarea lui Sevil Shhaideh. "Eu nu voi mai veni cu o alta propunere. Daca va fi refuzata, ne vedem in alta parte", a spus Dragnea, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni.

Liderii PSD si ALDE s-au prezentat impreuna dupa ce, initial, seful statului a chemat separat cele doua formatiuni, pe parcursul a doua zile diferite.

Liviu Dragnea a prezentat in premiera in fata presedintelui numele candidatului la postul de prim-ministru sustinut de PSD-ALDE, dupa ce la ora 9.00 a cerut un mandat "in alb" din partea social-democratilor, care nu a continut si un nume.

El a spus ca, daca va fi desemnata, aceasta va fi premierul Romaniei, iar el va fi ”responsabilul politic”.

”Responsabilitatea politica este in primul rand la mine si nu am de gand sa o las”, a subliniat Dragnea, care anterior spusese ca el nu isi poate asuma ”deocamdata” functia de premier, din cauza unei ”condamnari nedrepte” si a unei ”legi neconstitutionale”.

Pe de alta parte, mai trebuie mentionat faptul ca astazi, la ora 13.30, PSD si UDMR vor semna la Palatul Parlamentului un acord de colaborare parlamentara.

Cronologia evenimentelor:

ora 15.15 UDMR va vota in Parlament propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier - Sevil Shhaideh, daca aceasta va fi desemnata de seful statului, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor.

"Nu avem nicio propunere pentru functia de premier, dar, daca va fi desemnata persoana propusa de coalitia PSD-ALDE, conform intelegerii noastre, vom vota", a declarat Kelemen, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis.

El a spus ca Sevil Shhaideh este o persoana "onesta" si "corecta" care cunoaste foarte bine administratia.

ora 14.30 Presedintele Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca USR nu va vota un Guvern condus de Sevil Shhaideh.

"In urma votului romanilor, s-a conturat o majoritate. Aceasta majoritate a propus un nume de prim-ministru care este Liviu Dragnea printr-un interpus. Nu o sa votam un astfel de Guvern, o sa facem opozitie in Parlament", a spus Nicusor Dan, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni.

El a sustinut ca sunt semne in Parlament ca respectarea legii nu este una dintre prioritatile majoritatii.

Nicusor Dan a precizat ca seful statului a spus ca va reflecta asupra propunerii de premier.

"Optiunea noastra este ca propunerea PSD, doamna Sevil Shhaideh, nu are anvergura necesara pentru pozitia de prim-ministru si ar fi o guvernare cu prim-ministru prin interpusi, ceea ce este o noutate in democratia noastra", a mentionat liderul USR.

Potrivit acestuia, Sevil Shhaideh, in activitatea sa de secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, a sustinut o varianta a legii urbanismului care "avantaja speculatorii imobiliari".

ora 14.00 Presedintele Klaus Iohannis a inceput runda finala de consultari cu liderii USR pentru desemnarea noului premier si formarea majoritatii parlamentare. Din partea USR, la Palatul Cotroceni au venit liderul Nicusor Dan, alaturi de senatorul Cristian Ghica si de deputatul Manuel Costescu.

Dupa aceste consultari, Klaus Iohannis se va mai intalni si cu liderii UDMR, urmand ca joi sa vina la Palatul Cotroceni PMP si minoritatile nationale.

ora 13.00 Sinteza declaratiilor facute de presedintele interimar al PNL Raluca Turcan:

- PNL va ramane in opozitie. Plecam in acest mandat de la realitatea ca scopul ascuns al acestei coalitii de guvernare PSD-ALDE este nerespectarea legii.

- In Parlamentul Romaniei vom urmari punerea in practica al programului de guvernare al PSD si ALDE. PNL isi exprima ingirjiorarea cu privire la discursul anti-occidental al unor lideri PSD si ALDE.

- Legea nu trebuie relativizata, indiferent de locul in care te afli.

- Este o propunere care arata obsesia pentru control a lui Liviu Dragnea. Ne aduce aminte de practici din timpul lui Adrian Nastase. Eu cred ca este un semnal nefavorabil pentru mediul economic, pentru intreprinzatori. Nu cred ca oamenii cand au votat PSD au votat ca in fruntea guvernului sa fie fina domnului Dragnea.

- Stiu doar ca a fost ministru in acea perioada in care Liviu Dragnea conducea Guvernul prin interpusi, nu o cunosc personal. Ma duc din nou cu gandul la frauda de incredere, care a aparut deja cand PSD se dezice de programul de guvernare.

- Am luat act de aritmetica parlamentara si ca PNL este pregatit sa-si asume din opozitie monitorizarea programului de guvernare al PSD si oferirea de solutii alternative.

- Din punctul nostru de vedere, cand un partid atrage un numar atat de mare de voturi pe un program de guvernare, ar fi trebuit sa-si asume macar o persoana cu un profil public conturat.

ora 12.45 Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat ca, dupa aflarea numelui premierului propus, UDMR a decis sa semneze miercuri protocolul de colaborare in Parlament cu PSD-ALDE.

"Noi am avut o intelegere ca pana cand nu cunoastem persoana premierului nu vom semna protocolul de colaborare in Parlament. Dupa ce am fost informati despre persoana premierului ne-am consultat intre colegi si, conform mandatului care a fost dat de grup, astazi vom semna protocolul de colaborare PSD-ALDE", a declarat Korodi, conform Agerpres.

Despre premierul propus de Liviu Dragnea, Korodi Attila, fost ministru al Mediului, a spus ca este pregatit din punct de vedere profesional si ramane de vazut daca va avea si o sustinere politica solida.

"Premierul propus, din punct de vedere profesional, este pregatit. Din punct de vedere al sustinerii politice probabil ca perioada urmatoare ne va demonstra daca poate PSD-ALDE sa ofere o sustinere solida. (...) Am colaborat (n.r.: cu Sevil Shhaideh) si din punct de vedere profesional lucreaza foarte bine, are o capacitate de munca foarte mare si o deschidere la dialog. Asta am perceput in colaborarea mea cu dumneaei", a spus Korodi.

Intrebat daca a fost surprins de faptul ca a fost propusa o femeie pentru functia de prim ministru, liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor a precizat ca important este modul in care poate sa lucreze.

"Cumva nu m-a surprins. Stiind persoana respectiva deja eu m-am focusat pe cum fost colaborarea noastra si cum a functionat si a functionat bine. Eu cred ca nu conteaza daca este femeie, daca este de etnie tataro-turca, conteaza foarte mult cum poate sa lucreze si aici a fost ok", a conchis Korodi Attila.

ora 12.35 Presedintele Partidului Miscarea Populara, senatorul Traian Basescu, nu a dorit sa comenteze punctual propunerea lui Liviu Dragnea pentru functia de prim-ministru - Sevil Shhaideh, precizand ca PMP este si ramane in opozitie.

"Nu am (o prima reactie - n.r.). Noi suntem in opozitie, noi ramanem in opozitie", a declarat Traian Basescu, miercuri, la Parlament, intrebat ce parere are despre propunere si daca PMP o va sustine in Parlament.

Presedintele PMP a mai spus ca nu o cunoaste pe Sevil Shhaideh. "Nu o cunosc pe doamna", a afirmat Basescu.

ora 12.30 La consultarile cu presedintele Klaus Iohannis a intrat delagatia PNL, condusa de Raluca Turcan.

ora 12.30 Anuntul cel mai important facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ca nu este inca prim-ministru, a declarat presedintele Uniunii Salvati Romania, deputatul Nicusor Dan.

"Anuntul cel mai important pe care l-a facut Liviu Dragnea astazi a fost acela ca nu este inca prim-ministru si ca PSD vrea sa schimbe legea pentru ca domnia sa sa fie prim-ministru, ceea ce e un lucru cu care ne-am obisnuit deja. (...) Singurul criteriu pe care l-a folosit Liviu Dragnea a fost loialitatea fata de sine insusi si teama ca nu cumva dand aceasta putere unei persoane importante din partid aceasta sa nu-i preia locul", a declarat Nicusor Dan, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, Sevil Shhaideh nu are anvergura necesara pentru a ocupa functia de premier.

"Doamna Sevil Shhaideh nu are anvergura unui prim-ministru. O cunosc personal din perioada in care a lucrat in Ministerul Dezvoltarii, a venit ca secretar de stat, impreuna cu multa lume din gruparea Mazare - Nicusor Constantinescu. A fost dintre cei care au sustinut, la momentul acela, modificarea Legii urbanismului, care sa permita din nou speculatorilor imobiliari sa faca blocuri printre case, constructii pe spatii verzi si asa mai departe. Cred ca asta este stilul PSD, aceasta numire rezuma modul in care va guverna PSD in urmatorii 4 ani. Nu va respecta legea, o modifica pentru interesul lor si se va comporta in mod dictatorial - un om va impune stilul PSD", a sustinut deputatul USR.

El a mentionat ca acest punct de vedere va fi comunicat de delegatia USR presedintelui Romaniei.

ora 12.15 USR nu va vota propunerea lui Liviu Dragnea pentru functia de premier, "care este una proasta si ineficienta", a declarat miercuri deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene.

"O propunere dezamagitoare. Un om de paie lasat de Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltarii, care a tras manete pe la Ministerul Dezvoltarii, inclusiv anul asta, si am simtit asta in interiorul Guvernului, si care va conduce, daca va ajunge in pozitia asta, un Guvern disfunctional, pentru ca nu putem avea doua structuri de putere - un Guvern si un partid care monitorizeaza acest Guvern. Deci, practic, Liviu Dragnea isi lasa un om de paie pentru a putea sa-si pregateasca terenul sa vina el prim-ministru", a spus Ghinea, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca aceste lucruri vor fi comunicate si presedintelui Iohannis de catre delegatia USR care va merge la consultarile de la Cotroceni.

Intrebat ce facea mai exact Sevil Shhaideh, Ghinea a aratat ca "s-a auzit ca la Ministerul Dezvoltarii a lasat dl Dragnea oamenii sai si ca diverse initiative erau blocate de acestia''.

"Nu pot sa pun mana pe ceva exact, dar, cand simti ca se impiedica ceva, te uiti cine iti baga bete in roate si doamna respectiva era cu batul in roata, ca sa zic asa", a sustinut el.

ora 12.00 Fostul premier Victor Ponta a declarat ca propunerea PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru - Sevil Shhaideh - este foarte buna si de nerefuzat de presedintele Klaus Iohannis.

"Am o parere foarte buna despre Sevil, am lucrat cu ea foarte bine si cat a fost secretar de stat, dupa cum stiti am propus-o ca ministru. A fost un ministru foarte bun si ii urez succes. Chiar cred ca este o femeie foarte echilibrata si, repet, cat am lucrat cu ea am lucrat foarte bine si o respect foarte mult. Mi se pare o propunere foarte buna. O votez cu placere daca vine in Parlament", a afirmat Ponta, la Camera Deputatilor.

El a adaugat ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, are incredere in Sevil Shhaideh asa cum si el a avut cand a propus-o ministru al Dezvoltarii.

"Haideti sa avem guvern cat mai repede, sa avem guvern si astazi daca putem sa il avem, pentru ca in fiecare zi pierdem bani pentru oameni si pierdem lucruri importante", a sustinut el.

Victor Ponta a precizat ca nu a stiut ce propunere va face liderul PSD la Cotroceni si ca a aflat despre ea de la televizor.

Intrebat ce semn este pentru PSD faptul ca a fost propusa Sevil Shhaideh, fostul premier a spus: "un semn de deschidere".

"E femeie, e musulman, e un semn de deschidere si de normal si e un profesionist foarte bun. Nu stiu ce va face domnul Iohannis, daca va accepta sau nu. Propunerea e de nerefuzat, nu stiu ce motiv ar avea domnul Iohannis sa o refuze, ca nu au apucat sa ii faca niciun dosar", a incheiat Ponta

ora 11.25 Sinteza declaratiilor presedintelui PSD Liviu Dragnea

"Asa cum stiti, PSD a castigat alegerile, iar eu aveam dreptul legitim sa fac propunerea de premier. Pentru mine, legea nu este o chestiune secundara. O condamnare nedreapta nu mi-a dat posibilitatea sa fac aceasta solicitare pentru mine, deocamdata.

In acelasi timp a trebuit sa tin cont de dorinta de a face propunerea de prim ministru care sa-mi dea garantia ca indeplineste niste conditii. Nu merge acolo sa faca declaratii pentru presa. Un om in care sa am incredere totala si care asa-mi dea posibilitatea ca eu sa-mi asum raspunderea pe actiunile guvernamentale. In acelasi timp nu promovez un conflict inutil.

Neprimind de la presedinte niciun semnal de discutii, am venit cu o propunere care sper sa fie acceptata. Aceasta propunere este Sevil Shhaideh, a fost ministrul Dezvoltarii."

"Nu cred ca presedintele va actiona impotriva unei majoritati clar constituite."

"Acest deocamdata este deocamdata"

"Eu sunt un om consecvent si tot ce am spus in aceasta campanie va fi respectat. Va fi o singura propunere, punct. Nu are rost sa venim cu a doua propunere. Cu presedintele am avut o discutie destul de asezata si normala, cred."

"Au fost multe interpretari in aceatsa campanie. In ceea ce o priveste pe doamna Shhadeh nu avem niciun grad de rudenie. Este membru PSD din 2015."

"Nu am facut un concurs de vedete. Nu va fi un Guvern de vedete, ci de oameni care merg sa munceasca. Notorietatea doamnei Shhaideh va fi data ce munca ei. Nu trebuie sa inventeze lucruri, nu trebuie sa gaseasca solutii in cateva zile, este un program de guvernare bine articulat."

ora 11.00 PSD si ALDE au venit la Palatul Cotroceni. Din partea PSD participa presedintele Liviu Dragnea, iar din partea ALDE - copresedintii Calin Popescu-Tariceanu si Daniel Constantin.

Alaturi de seful statului se afla consilierii prezidentiali Bogdan Aurescu si Ioan Oprisor, precum si consilierii de stat Madalina Dobrovolschi si Dana Barsan.

ora 10.00 La sediul PSD, Liviu Dragnea a primit mandat de la Comitetul Executiv National al partidului sa se prezinte la consultarile cu presedintele Romaniei cu o propunere pentru premier.

"Am primit mandat de la colegii mei sa fac o propunere presedintelui Romaniei pentru un candidat de prim-ministru din partea PSD, sustinut si de ALDE, intreaga coalitie de guvernare, propunere pe care o voi face direct presedintelui Romaniei si pe care o voi anunta la conferinta de presa de dupa consultari", a anuntat Liviu Dragnea, la sfarsitul sedintei CExN, conform Agerpres.

Intrebat daca cel nominalizat va fi membru PSD el a raspuns: "Categoric".

Consultarile de la Palatul Cotroceni vor continua joi

Consultarile vor continua si joi, cand vor veni la Palatul Cotroceni PMP si grupul minoritatilor nationale.

Presedintele Klaus Iohannis nu va face, cel mai probabil, declaratii in cursul zilei de miercuri, ci abia joi, dupa ce va discuta cu toate partidele.

Saptamana trecuta, Klaus Iohannis a mai avut discutii cu PNL, USR, PMP, UDMR si grupul minoritatilor, dupa ce PSD si ALDE au refuzat sa participe. In cursul acelor consultari nu au fost avansate nume de premier, iar liderii PNL si USR au afirmat ca sansele unei aliante de dreapta sunt foarte mici.