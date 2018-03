Socialistii au cerut ca Ministrul de Externe sa vina in plen si sa raspunda in fata deputatilor de ce au fost expulzati cei trei diplomati rusi de pe teritoriul tarii noastre - VIDEO

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: “Recent, guvernarea actuala a facut inca un pas spre distrugerea relatiei cu Rusia. Asta afecteaza grav interesele vitale ale statului. Ce am auzit noi azi? Cica e vorba de solidaritate. Austria a votat decizia sa nu expulzeze pe nimeni deoarece nu are probele necesare.”

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Noi intram in aceste jocuri geopolitice, dar o sa iesim cu alta imagine si alte rezultate, e un pas gresit si periculos. Ne conducem de emotii. Mai mult decat prostie nu pot aprecia nicidecum.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Consider ca guvernul nostru a luat o decizie corecta de solidaritate. Nu mai poate tolera lumea, politica Rusiei.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Noi consideram ca sunt prea putini 3, deoarece din numarul total puteau fi gasiti mai multi. Nu negam ca trebuie sa avem relatii, dar trebuie sa fie reciproce. Ne-am saturat sa fim priviti ca fratele mai mic, sa vedem cum strivesc cu tancurile si buldozerele productia noastra.”

Lilian CARP, DEPUTAT PL: “Stimati frati socialisti, tovarasi de parlament, uitati-va ce se intampla in RM si apoi o sa vedem ce se intampla in MB si alte state.”

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “Asta se numeste razboi diplomatic neavand un temei. De ce ne atrag in jocuri geopolitice si sufera cetatenii de peste hotare.“

In final, propunerea PSRM de a-l chema la tribuna pe Tudor Ulianovschi nu a avut sustinerea majoritatii si nu a fost inclusa pe ordinea de zi. Ministerul de externe de la Chisinau a anuntat marti ca trei diplomati rusi sunt obligati sa paraseasca tara in sapte zile, decizie luata in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului Skripali.

Londra acuza Moscova ca a folosit o arma chimica numita Novichok in atacul asupra fostului spion Serghei Skripali si a fiicei sale, aflati acum in stare grava la spital. Neurotoxina ar fi fost dezvoltata de Rusia inca din perioada sovietica. Kremlinul, insa, a negat orice implicare. Igor Dodon a condamnat decizia, pe care a calificat-o drept o noua provocare antiruseasca, mai ales ca Moldova nu are nici un angajament fata de Marea Britanie si tarile membre NATO. Astazi, Ambasada Marii Britanii la Chisinau a salutat decizia de expulzare a diplomatilor rusi luata de autoritatile de la noi.