Socialistii cred ca nu vor fi nevoiti sa faca vreo coalitie in viitorul Parlament. Deputatii PSRM se arata siguri ca vor obtine destule locuri in plen ca sa guverneze singuri - VIDEO

Socialistii cred ca nu vor fi nevoiti sa faca vreo coalitie in viitorul Parlament. Deputatii PSRM se arata siguri ca vor obtine destule locuri in plen ca sa guverneze singuri. Astazi, alesii s-au dat cu parerea in legatura cu sondajul IRI. In acelasi timp, democratii sustin ca sunt gata sa faca echipa cu cei care au aceleasi obiective.