Socialistii isi vor anunta candidatul pentru functia de primar al capitalei, abia dupa ce va fi stabilita data alegerilor. Igor Dodon crede ca si primaria va fi a PSRM-ului - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: “Partidul pro-prezidential, am sa spun asa, PSRM are sanse reale sa castige la Chisinau, Balti si in parlamentare la toamna.”

Dodon nu a vrut insa sa spuna care este numele candidatului pe care il vor inainta socialistii la alegerile locale de la Chisinau. E sigur ca lupta se va da intre PSRM si partidele de dreapta.

Igor DODON, PRESEDINTE: “Este o tentativa de a lansa negocieri nu doar pentru alegerile locale, nu asta e miza./ Este o incercare de a crea premise pentru restabilirea Aliantei pentru Integrare Europeana, care va fi 3,4,5.”

Ieri, Vlad Plahotniuc anunta ca PD-ul nu va avea un candidat la functia de primar general, asa ca va sustine candidatul comun al principalelor partide de dreapta. Anterior, Plahotniuc declara ca o sustine pe Maia Sandu la prezidentiale, dar aceasta a fost considerata de PAS o defavoare. Deocamdata doar Andrei Nastase si-a anuntat intentia de a candida.

PAS PPDA si PL au spus ca nu vor negocia cu democratii, iar cei de la PPEM sunt gata sa discute. Comisia Electorala va stabili luni data alegerilor de la Balti si Chisinau.