Tariceanu, atac dur la adresa presedintelui roman dupa discurs. "Poti sa dai lectii cand nu se stie daca ti-ai platit impozitele"

"Presedintele a aratat de foarte multe ori ca vine la Parlament si vrea sa dea lectii si sa spuna ce sa faca, ceea ce e inacceptabil, nici nu a facut acel discurs la care ma asteptatam. Faptul ca vbim de luminitele din Piata Victoriei nu este solutia pe care o asteapta romanii. Singura posibilitate pe care o avem e cea de dialog. Eu voi initia un dialog cu toate institutiile care au relevanta", a afirmat Tariceanu.

"Nu pot sa nu remarc, stau si ma intreb ce era in capul presedintelui cand vorbea de oameni integri la conducerea statului. In momentul in care tu esti condamnat pentru obtinerea unor case, cand nu se stie daca ti-ai platit impozitele pentru meditatii, poti sa vii sa dai lectii Parlanetului sau altoraa Mi se pare foarte nepotrivit. Functia de presedinte presupune o experienta politica, pregatire pe care presedintele pare sa nu o aiba", a mai spus presedintele Senatului.