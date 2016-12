Timofti spune la o intalnire cu sefii misiunilor diplomatice ca regreta ca furtul miliardului s-a produs in mandatul sau si ca n-a putut face nimic: "Aceasta pagina rusinoasa nu pot s-o omit" - VIDEO

Asa a reactionat Nicolae Timofti anul trecut, atunci cand toata lumea vorbea despre furtul miliardului ca despre cea mai mare problema a tarii. Acum, seful statului recunoaste ca a cunoscut despre frauda bancara si regreta ca n-a putut interveni.

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE IN EXERCITIU ”Această pagină ruşinoasă nu pot s-o omit, oricât de jenant nu ar fi pentru un Preşedinte. S-a produs sub mandatul meu, chiar dacă Consiliul Suprem de Securitate, sub egida şefului statului, încă în vara lui 2012, şi ulterior, avertiza conducerea Băncii Naţionale, Guvernul, Procuratura, dar şi în particular, despre adevărata stare de lucruri din sistemul bancar şi recomanda organizarea unui audit extern. Hotărârile Consiliului Suprem de Securitate nu au însă caracter de obligativitate. Astfel, instituţiile de resort au rămas inerte la recomandările noastre, iar criza s-a aprofundat.”

In 4 ani de mandat, Timofti a cam evitat presa, insa are o explicatie.

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE IN EXERCITIU ”Probabil, nu am fost cel mai popular Preşedinte pentru presa naţională. Unii consideră că am fost „scump la vorbă”. Argumentul meu este simplu: nu accept vorbe goale lipsite de substanţă. Şi acesta nu a fost un cusur, ci un principiu pe care mi l-am asumat venind în această funcţie.”

Judecator de meserie, Timofti si-a amintit si cum a fost ales presedinte, punand capat unei crize politice de 3 ani.

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE IN EXERCITIU ”Am devenit astfel primul Preşedinte fără de partid şi fără doctrină politică. Dar am avut un atu mai puternic – am făcut din Constituţie doctrină politică.//Nu m-am gândit niciodată că îmi voi finaliza cariera nu pronunţând sentinţe, dar promulgând legi şi desemnând Prim-miniştri.”

Intr-adevar, a batut recordul la inaintat prim-ministri. Nicolae Timofti a semnat in 4 ani 8 decrete de desemnare a premierilor. Insa nu a fost usor, recunoaste acesta.

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE IN EXERCITIU ”Ceea ce înseamnă că, în Reşedinţa de pe strada Nicolae Iorga, s-a discutat fierbinte, cu emotivitate, şi nu întotdeauna finalitatea a fost cea dorită. Ba mai mult, au fost momente când pierdeam orice speranţă, ca în ultimă instanţă, să găsim o formulă de compromis. Era un exerciţiu firesc pentru politicieni, dar obositor pentru cetăţenii care n-au împărtăşit întotdeauna deciziile luate la vârf.”

Desi in campanie electorala a spus ca isi doreste ca viitorul presedinte sa duca mai departe parcursul european al tarii, de care e foarte mandru, Nicolae Timofti a evitat sa vorbeasca direct despre victoria lui Igor Dodon.

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE IN EXERCITIU ”Sper că succesorul meu va asigura prosperitatea ţării şi a cetăţenilor, o democraţie autentică, evoluţie, nu involuţie.”

Mandatul lui Nicolae Timofti a expirat in martie anul acesta, insa el ramane in functie pana la investirea presedintelui nou ales. Potrivit Constitutiei, dupa validarea alegerilor, noul sef de stat depune juramantul in maxim 45 de zile.